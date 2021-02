$!¿Cómo usar la tarjeta de crédito? (Tres reglas de oro)

Según el especialista “la importancia de la tarjeta estriba en el hecho de que no tenemos que usar nuestro dinero para pagar y disfrutamos de un crédito que, si usamos adecuadamente, podría ser beneficioso para nosotros, ya sea si lo utilizamos para cumplir con nuestros gastos personales o como fuente de capital de trabajo para pequeños negocios”. Otra de las ventajas que destaca el asesor es que con las tarjetas de crédito puedes llevar control de los gastos realizados, ya que se dispone siempre del estado de cuenta al final de cada periodo y evita el uso del efectivo tan difícil y peligroso de manejar en estos días.

“Por esa razón es importante usar la tarjeta de crédito de acuerdo a nuestras posibilidades y tener en cuenta que, aunque se puede comprar algo con la tarjeta porque el límite de crédito lo permite, no quiere decir que podamos pagarlo”, agrega Perelló. Consumir de acuerdo con sus posibilidades asegura que cada mes podrá pagar el total del balance al corte, antes de la fecha límite, con lo cual evitaremos que sean cargados intereses que, a propósito, aunque son más bajos que en el pasado siguen siendo los más altos del sistema.

Perelló afirma que es importante cuando vayamos a usar la tarjeta de crédito, especialmente en nuestras primeras experiencias, que estemos claros de que no se trata de dinero que nos han regalado sino de la posibilidad de comprar y pagar mas tarde, es decir, nos dieron un crédito y como tal debemos honrarlo.

Según el especialista para aprovechar al máximo el crédito, si es necesario, lo ideal es pagar antes de la fecha de vencimiento. Esta fecha usualmente está en el estado de cuenta con la leyenda “pagar antes de”.

César asegura que “algunas personas que no necesitan aprovechar al máximo este tiempo de financiamiento, y para evitar olvidos que los lleven a pagar intereses, suelen usar sus tarjetas y liquidar esos consumos, sin esperar a que llegue el corte y el estado”. Al contrario de lo que piensan muchas personas esta mecánica no afecta y es una práctica recomendable porque evita que el dinero para pagar las tarjetas se use en otros fines.

Pero, ¿cuándo debo pagar mi tarjeta exactamente? Usualmente se tiene un periodo de consumo de 30 días que transcurridos estos se realiza un corte. Ese corte genera un estado de cuenta que incluye las transacciones y cargos del periodo de los 30 días. En ese estado está la suma de los montos de las transacciones y cargos del periodo en pesos o dólares. Este es el monto total para pagar. Si se paga antes de la fecha de vencimiento, que usualmente es de 20 a 21 días luego de la fecha de corte, no se reciben cargos por intereses, según explica Perelló.

Por el contrario, si se paga pasada la fecha de vencimiento entonces se es objeto de cargos de los intereses por financiamiento: “Aunque se haga el pago total de lo consumido en el mes anterior. Si no se tiene para hacer el pago total lo recomendable es, por lo menos, hacer el pago mínimo para evitar pagos vencidos y moras, y que se afecte negativamente el crédito”, agrega. También, si no se puede hacer el pago total antes del vencimiento, es recomendable pagar la mayor cantidad posible para minimizar el impacto del pago de altos intereses.

Reglas que siempre debes cumplir al usar una tarjeta de crédito