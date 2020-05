$!Compostar, qué es y por qué es importante hacerlo

Hacer compost casero es una actividad ideal para toda la familia, una forma perfecta de acercar la naturaleza a los más pequeños de la casa, de transmitir valores de consumo responsable, reciclaje y respeto por el medio ambiente.

Un actividad que puedes poner en práctica en tu propia casa, gracias a las explicaciones que @agoramall dio a través de su cuenta con los ambientalistas @mioexplorando y @Juanismyname. Estas son las respuestas a todas tus preguntas.

1. ¿Qué es el compost?

En la naturaleza toda la materia orgánica (hablamos de hojas secas, ramas y hasta heces de animales) se reincorpora al suelo cuando se descompone. Esto es posible gracias a las bacterias presentes en el suelo, como protozoos, hongos y otros microorganismos que se alimentan de esta materia. Así que cuando hacemos compost tan solo estamos imitando a la naturaleza en un ambiente controlado.

Así se define el compost, como la descomposición controlada que transforma residuos sólidos orgánicos en materia húmica biológicamente estable, excelente para hacer mejorar la estructura del suelo, aumentar su fertilidad y reducir la necesidad de fertilizantes en un 50% en ciertos casos.

En países como el nuestro, aproximadamente un 50% de los residuos que terminan en los vertederos son orgánicos. Por lo que, cuando hacemos compost en casa, no sólo estamos aprovechando al máximo nuestras frutas y vegetales, sino que también contribuimos a enviar menos residuos al sistema de recolección y reducimos potencialmente la contaminación de aguas subterráneas por infiltración del lixiviado, o la agüita de la basura, al subsuelo.



2. ¿Qué se puede compostar?

El compost, composta o compostaje, como quieras llamarlo, es la gestión adecuada de los residuos orgánicos (aquellos de origen natural). Hablamos, por ejemplo, de la cáscara de un guineo, de la manzana o la pera que nos comemos, lo que queda del tomate, la lechuga, el brócoli, etc... y que si nos sabemos manejar correctamente también causan muchísimo daño al medio ambiente. El ejemplo más reciente lo tuvimos con “el fuego y el humo de las emisiones de Duquesa”. El humo de duquesa que tanto nos molestó fue a causa de los residuos orgánicos que generamos y no gestionamos correctamente. Así que, en lo que nuestras autoridades se ponen de acuerdo, hay mucho que podemos ir haciendo desde casa, como compostar, y no busques excusas, tanto si vives en un apartamento como si no, puedes hacerlo perfectamente.