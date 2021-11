$!Comunicación laboral: cinco ventajas del brief

“El brief es el inicio del proceso creativo, donde obtienes un documento base con la información necesaria para el desarrollo de la comunicación donde están descritas las necesidades o problemas que se quieren atacar. Este proceso es muy importante para alinear el entendimiento de las necesidades de lo que quieres hacer”, así lo describe Kaos Garcia ( @kaosgarcia ) en la revista Seener-G Mag.

En este momento donde la renovación y los proyectos están por todos lados, tener éxito es un trabajo que requiere orden, disciplina, enfoque y sobre todo profesionalismo. En el caso de cualquier proyecto que necesites desarrollar con un cliente, necesitarás un brief .

Según García desde siempre las agencias han desarrollado sus propios formatos de brief según su filosofía y visión de la publicidad, diseñando cuestionarios que responden a las preguntas que consideran más importantes como recursos para las divisiones creativas y las personas de planeación.

En el mismo artículo expresa que, en realidad los brief están saturados de información más de lo que una campaña publicitaria puede lograr, por eso es necesario alinear las expectativas con lo que se busca, siempre el brief debe ser un documento escrito, no se debe dejar que las interpretaciones personales que distorsionen el requerimiento.

El brief nos sirve también para juzgar la idea creativa y asegurarse que se haya desarrollado lo requerido, esto aplica a lo interno y en la presentación final en el caso de que el cliente o los socios juzguen la idea con una visión distinta a la que se entregó al inicio.