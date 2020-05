$!Con estos consejos puedes refrescar tu casa de forma natural

Todavía estamos en primavera y el intenso calor da señales de cómo entrará el verano, la solución fácil es el aire acondicionado y/o abanicos, pero luego las facturas disecarán tu bolsillo y calentarán tu cabeza... es mejor pensar en opciones naturales que incluyan preparar la casa desde ya y una que otra medida con alimentación y al escoger la ropa, lo cual no se hace nada complicado ahora que estamos en casa.

Buen uso de las ventanas. Cuando haya mucho sol cierra las que estén en dirección a él y con ellas, las cortinas para que el caliente no acceda tan directamente; abre las que no para que el aire fluya. En horas en las que ya no esté el sol ábrelas todas.