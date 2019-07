$!¿Confundido sobre qué comer? La ciencia te puede ayudar

¿Siente que los nutricionistas siempre están cambiando de opinión? ¿Desea información científica sobre la dieta pero no sabe a quién o qué creer? Si está de acuerdo, no está solo: más del 80% de los estadounidenses están aturdidos.

La ciencia dice que las plantas son mejores para nosotros y para nuestro planeta

Hay ganancia en la confusión

A través de todo esto, creo que la comunidad de la ciencia de la nutrición ha contribuido tácitamente al no participar colectivamente en el discurso público. Tampoco hemos defendido adecuadamente nuestra disciplina cuando somos atacados, ya sea por periodistas, médicos o escritores de alimentos.

Sin embargo, existen lagunas en el conocimiento: el 57% de los estadounidenses nunca ha visto la ilustración dietética del Departamento de Agricultura de los EE. UU. Llamada MyPlate o sabe poco al respecto, y el 63% informó que era difícil reconocer opciones sostenibles. Los compradores también afirmaron que la identificación de alimentos saludables era difícil (11%) o moderada (61%). Tal vez no sea sorprendente, ya que el 48% buscó orientación en paquetes de alimentos llenos de gente: algunas etiquetas son significativas, mientras que otras son poco más que marketing. (¿Todo natural, alguien?) De hecho, los poderosos grupos de presión de la agricultura y la alimentación siguen ejerciendo influencia sobre las pautas dietéticas y ocultan la ciencia.

Los medios tradicionales no siempre arrojan luz, por desgracia. El sensacionalismo de un solo estudio es ubicuo (por ejemplo, glifosato en avena, aceite de coco y peso, cáncer que causa el café) y los hallazgos carecen de contexto. El periodismo científico se ha visto afectado, y tal vez sea la razón por la que CNN entrevistó a un fanático de la lucha contra la ciencia, o por qué Los Angeles Times tuiteó que hay una “creencia creciente” sobre los beneficios para la salud del jugo de apio. (Consejo profesional: no es cierto).

Sin embargo, no se necesita ser una celebridad para dominar. Una lista de los 100 mejores influyentes mostró que la mayoría eran bloggers o atletas sin experiencia. (Ninguno era científico.) Estas voces ganan una considerable tracción en las redes sociales. Health Feedback, una red de científicos que revisan la precisión del contenido en línea, realizó un estudio con la Coalición de Credibilidad y descubrió que una minoría de artículos recibió una calificación positiva, y la mayoría “exageró los beneficios y daños de varios alimentos”.

Cambiando la conversación

Los potentes poderes sociales crean una cultura de confusión nutricional que no solo confunde la verdad sobre la dieta, sino que también socava la ciencia en su conjunto. Tres pasos ayudarán a los comensales a navegar por este terreno rocoso.

Comience por hacer preguntas críticas al digerir las noticias de la dieta. ¿Tiene el escritor un título avanzado en nutrición o tiene experiencia en periodismo científico? ¿Hay referencias a estudios revisados ​​por pares u organizaciones científicas? ¿Es creíble la fuente? ¿Se prometen curas milagrosas o resultados rápidos? ¿Hay precios caros para las balas mágicas? ¿Suena como clickbait? Cuestionar el quién-qué-dónde-por qué-cómo es de suma importancia.

Segundo, recuerde que lo que fluye a través de nuestras fuentes de noticias a menudo viene a través de algoritmos que permiten que las noticias se transmitan a través de nuestras cámaras de eco y provoquen un sesgo de confirmación, de hecho o no. Sin conexión, también, es más probable que compartamos creencias con amigos y familiares, nuestra tribu. Es necesario que sienta curiosidad por lo que come y por qué importa más allá de su zona de confort: es posible que deba “desaprender lo que ha aprendido”.

Finalmente, intente esto para el tamaño: Nutrición. No es Confuso. Todos hemos apreciado las tradiciones y los valores, lo que comemos no es solo ciencia. (Al menos, espero que no). Pero es hora de conocer los datos fundamentales de la alimentación y la nutrición que lo inspirarán a aprovechar el poder de los alimentos para promover la salud, prevenir enfermedades y proteger el planeta. El cambio es posible, y la verdad está ahí fuera.