$!Conoce la cerveza que tiene el sello real británico

La familia real británica no deja de sorprendernos; al punto que no bien se acaba de escribir una noticia de ella, cuando ya surge otra. Esta vez no tiene nada que ver con los conflictos familiares con Meghan Markle y Harry. La novedad es mucho más agradable y una cierta muestra que pueden abrir sus puertas a los deseos de sus seguidores.

Se trata de la cerveza Sandringham, a la que la monarca ha dado su visto bueno para que se añada a la lista de productos oficiales. La bebida tiene la particularidad de ser elaborada con hierbas que crecen en los alrededores de la residencia oficial para la época navideña.

Sin embargo, hay que resaltar que no se trata de un estreno, en cuanto a bebidas alcohólicas se trata, ya que el año pasado lanzaron dos ginebras.