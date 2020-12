$!Conoce las siete formas en que puedes hacer ayuno intermitente

1. Ayunar 12 horas al día

Las reglas son simples: solo debes decidir un período de ayuno de 12 horas todos los días y cumplir con él. Según algunos investigadores, el ayuno de 10 a 16 horas puede hacer que el cuerpo convierta sus reservas de grasa en energía, con lo cual se liberan cetonas en el torrente sanguíneo, lo cual debería estimular la pérdida de peso. Este plan de ayuno intermitente es una buena opción para principiantes porque el período de ayuno es relativamente corto, gran parte ocurre mientras se duerme y la persona puede consumir la misma cantidad de calorías cada día. Un consejo: la forma más fácil de hacerlo es incluir el tiempo de sueño en la ventana de ayuno. Por ejemplo, una persona podría elegir ayunar entre las 7:00 p.m. y a las 7:00 a.m. Tendría que terminar su cena antes de las 7:00 p. m. y no desayunar hasta las 7:00 a. m., pero la mayor parte de este tiempo lo pasaría durmiendo.

2. Ayunar durante 16 horas

Se trata de ayunar 16 horas al día, dejando una ventana de alimentación de 8 horas. Esto se conoce como el método 16:8 o la dieta Leangains. Generalmente, en esta modalidad de la dieta, los hombres ayunan durante 16 horas cada día y las mujeres durante 14 horas. Este tipo de ayuno intermitente puede resultar útil para alguien que ya ha intentado el ayuno de 12 horas, pero no vio ningún beneficio. En este ayuno se suele terminar la cena a las 8:00 p. m. y luego no se desayuna al día siguiente, sino que no se vuelve a comer hasta el mediodía.