$!Conoce los riesgos de besar a tu mascota

Eddy Pérez, director de la clínica veterinaria @pethospitalrd , explica que dejar que nuestros amigos peludos nos laman y besarlos promueve la transmisión de infecciones del animal al humano. Es a estas a las que se les conoce como enfermedades zoonóticas, que generalmente se manifiestan cuando las especies domesticas no cumplen con los protocolos adecuados de salud e higiene.

Quienes tienen animales en casa a los que han acogido como un miembro más de la familia, saben que es casi imposible resistirse a sus demostraciones de cariño, las cuales por lo general implican una que otra lamida en la cara que vemos como un acto de ternura. Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar en los riesgos que representa para ti y tu mascota esta práctica?

Las consecuencias del contacto por secreciones con las mascotas no solo se limitan a los humanos; esto también supone peligro para los animalitos, según explica el veterinario. En el caso de los perros, por ejemplo, dice que, a través de la saliva, al igual que como pasa con los humanos, el can es capaz de contraer la bacteria helicobacter pylori. Y aunque el hecho de que los dueños besen el pelaje de su mascota compromete menos la salud, Pérez sostiene que no es del todo recomendable, ya que allí también pueden alojarse ciertas bacterias.

Una buena higiene bucal no deja exento a un perro o gato doméstico de contagiarnos ciertas enfermedades. “Aun siendo mascotas que se someten a cepillado frecuente, enjuagues o productos para mejorar el aliento, eso no quita que puedan contraer o transmitirnos bacterias”, asegura Pérez, agregando que esa es la razón por la que no es válido besar a nuestros amigos peludos o dejar que estos nos laman la cara.

Niños, ancianos, personas con afecciones catastróficas o con sistema inmunológico débil son las más vulnerables a esta práctica, por lo que deben tratar de evitarlo a toda costa. “Alguien que tenga VIH, esté recibiendo quimioterapia o tenga las defensas bajitas, obviamente está más expuesto ante el contacto de este tipo con un animal”, comenta.