$!Conoce los síntomas del cansancio laboral

Según Fénix Pérez, coach ejecutiva, gestora y facilitadora de cambios, individual, grupal y corporativo, identificar los síntomas se basa en tres grandes grupos:

La fatiga física y emocional. Ambas abren paso a muchas manifestaciones que erróneamente se podrían vincular con otras causas como dolores de cabeza o falta de sueño. Así como las personas alérgicas presentan mayor activación de estas señales; ausentismo físico e intelectual, ataques de pánico, baja autoestima, agresión y torpezas.

La despersonalización. Esta es muy común apreciarla, ya que la persona que está bajo sus efectos se torna odioso y con una falta de empatía al dar el servicio que no se podría obviar, por tanto, presenta una disminución significativa de la calidad al dar éste.

Falta de realización. No vayas a pensar que solo es dentro de la estructura laboral, esta condición se lleva cargada a todos los aspectos de la vida; como se dice en un buen dominicano, lleva una vida amargada. Además de esto se identifica por repetir frases como “yo no quiero estar aquí” y “no me interesa este puesto”, también abundan las solicitudes de cambio de departamento, pero ya no será por satisfacción, y terminará renunciando o la empresa lo despedirá.