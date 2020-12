$!Conoce tres de las bondades de la manzanilla

En apariencia la manzanilla pasa a ser una simple flor de campo; nada llamativa. Sin embargo en ella hay un acceso a la medicina natural, relajante olor y poder cosmético, gracias a las múltiples propiedades como la apigenina, terpenoides y flavonoides, fructosa, galactosa, glucosa, ácidos grasos: linoleico, palmítico, oleico, Vitamina C, betacaroteno, colina, ácido salicílico y péctico, ideales para vivir en salud y cuidar la piel.

Para que te animes te dejamos algunos de los buenos efectos que tiene en el diario vivir, según un estudio publicado por US National Library of Medicine National Institutes of Health:

Favorece el descanso mediante el sueño