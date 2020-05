$!Consejos para cuidar a tus hijos de los peligros digitales

Orientación. Conversa con tus hijos sobre lo que implica subir informaciones personales a la Internet, adviérteles sobre los riesgos y si ves noticias al respecto, no dudes en usarla para fomentar el criterio. Indícales con ejemplos, sobre la importancia de hablarte de cualquier actividad que consideren sospechosa, incluyendo promesas de convertirlos en supermodelos, famosos y demás a cambio de cualquier cosa.

Normativas. El uso de la Internet es necesario, no cohíbas a tus hijos de ella pero establece normas, como cero claves para las pantallas y de haberlas serán de tu conocimiento, tampoco para correos electrónicos, redes sociales, ni nada. A su edad no es permitido. Aclárales que solo deben utilizar el celular, tableta y/o computadora bajo tu supervisión y que no se dejen tomar fotos de personas que no conocen y, aún si los conocen, que tengan cuidado; diles el porqué de cada normativa, en este caso porque las fotografías subidas a la Internet nunca se borran aunque crea haberlo hecho.