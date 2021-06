$!Consejos para dormir como un niño

"Dentro de los elementos que más afectan el patrón del sueño encontramos la modificación en los hábitos por ejemplo cuando nos levantamos 7:00 de la mañana el cerebro calcula que le quedan al menos 12 -14 horas de actividad, imagínate lo que pasa cuando te levantas 11:00 de la mañana ó al mediodía. Otro elemento que nos afecta de forma directa es ahora no estamos tan cansados físicamente, debemos recordar que una de las funciones del sueño es repararnos por eso llegas muy agotado del trabajo es posible que duermas más pues tu cerebro tiene más que reparar pero ahora por más que freguemos no nos cansamos tanto y al cerebro le toma mucho menos tiempo la reparación y resulta que nos despertamos antes ( observar si te despiertas cansado o no) ", explica la especialista.

De manera que si eres de los que la pandemia le llevó el buen dormir, la doctora Montero Cruz deja algunas recomendaciones generales que seguro te ayudarán a recuperar el descanso integral: