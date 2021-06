$!Consejos para mantener tu lavadora como salida de la caja

Verifica que el lugar donde esté instalada tu lavadora. Que sea un espacio sin entrada directa de luz solar, sin humedad ni fuentes de calor directo como hornos o calentadores. Adicionalmente, asegúrate que esté en una superficie firme, seca y que el piso esté nivelado para minimizar el ruido y vibraciones.



Inspecciona las piezas antes de lavar. No introduzcas con las prendas objetos metálicos, como pinzas y monedas u otros de similares materiales que puedan dañarla. Recuerda que después de terminar cada ciclo de lavado es importante dejar la puerta abierta para que el interior pueda ventilarse y secarse.



La limpieza del electrodoméstico es clave. Empieza por asear el exterior de la lavadora con un paño que elimine el polvo o posibles derrames, pero no rocíes agua sobre la lavadora. Luego sigue con la puerta y el caucho en su borde, donde es posible que se acumule moho, para lo cual conviene que uses un cepillo suave y una toalla. En caso de que sea necesario, aplica detergente suave con un poco de agua tibia y recuerda no cerrar hasta que la goma y puerta estén completamente secas. Finaliza limpiando el cajón de detergente con la ayuda de un cepillo suave y agua; para retirarlo consulta el manual de Instrucciones.



Manejo de los filtros. También debes limpiar los filtros, porque si se obstruyen pueden provocar problemas de drenaje y agua. Tanto el de pelusas o motas, ubicado al interior del tambor, limpia una vez al mes y; el otro filtro es el de desagüe, presente también en las lavadoras de carga frontal, ubicado al frente del dispositivo y que se debería lavar cinco o seis veces al año. Para limpiar el filtro de desagüe, coloca un trapo o una toalla en el piso debajo del filtro (ya que al momento de destapar el ducto podría salir un poco de agua) y gíralo hasta retirarlo. Debes eliminarle cualquier suciedad como motas u objetos metálicos como monedas, varillas, cadenas. Lávalo con agua y un cepillo y deja que se seque bien. Luego asegúrate de colocar bien el filtro en su lugar. Para realizar correctamente este procedimiento, te recomendamos consultar el manual de Instrucciones.