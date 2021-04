Consejos para proteger tus ojos en Semana Santa

La exposición a los rayos ultravioleta, al agua salobre o al cloro de las piscinas son situaciones bastante comunes durante la Semana Santa, fecha que muchos aprovechan para ir de vacaciones. Algo en lo que quizá no hayas pensado es en las consecuencias negativas, tanto a corto como a largo plazo, que pueden traer éstas a tus ojos. Es por eso que las oftalmólogas Claridanea García ( @oftalmologiard ) y Carolina Mejía ( @dracarolinamejia ) comparten con Estilos cuatro consejos a tomar en cuenta durante estos días para cuidar tu salud visual.

En caso de que te quedes en casa, es muy probable que tus hijos se refugien en los dispositivos electrónicos como principal medio de entretenimiento, por lo que debes cuidar que el tiempo que pase frente a las pantallas no exceda el recomendado para su edad. Carolina explica que en menores de un año lo ideal es evitar por completo la exposición a estos aparatos, en menores de cinco años el tiempo aconsejado es de una hora al día, mientras que en mayores de cinco años dependerá de sus necesidades.

Siempre que vayas a exponerte a los rayos del sol, cerciórate de llevar contigo lentes con protección UV. “Hay lentes que son oscuros y no tienen protección UV, entonces, al ser oscuros, provocan que la pupila se ponga grande y entre más luz al ojo. Al entrar más luz al ojo, este está más propenso, a largo plazo, a afectar la visión”, comenta Claridanea.

La región periocular es muy sensible a los rayos UV, por eso debes tener especial cuidado de esta región al momento de exponerte al sol. Al tratarse de piel con densidad menor (muy fina) que la del resto del cuerpo y prácticamente sin glándulas sebáceas, los efectos de la radiación solar recibida son notorios con el pasar de los años. La piel de los párpados es muy sensible y se torna seca, lo que propicia la aparición de arrugas precozmente. Por estas razones, las expertas recomiendan protección solar extrema, retocar cada dos horas con productos que sean especiales para contorno de ojos, ya que, si no lo son, al tener contacto con el agua pudiesen correrse hacia los bordes ciliares, ocasionando irritación en la superficie ocular.

“Si eres madre o padre, de seguro te sientes familiarizado con esta escena: le colocas el protector solar regular a tu hijo muy cerca de los ojos y desde que entra al agua vienen los llantos alarmantes. Para evitarlo, lo que aconsejo es que el protector sea especial para contorno de ojos. Estos productos son probados a nivel oftalmológico y dermatológico”, explica Claridanea.

Usa lentes de agua para nadar