Consejos para renovar tu cocina (sin gastar mucho)

Opta por dar color a tus gabinetes

Estamos acostumbrados a los tradicionales gabinetes en color madera. Como se trata de un estilo atemporal que siempre se verá bien sin importar las tendencias del momento, quizá nunca hayamos pensado en cambiarlos, pero ya es tiempo de hacerlo. Siempre y cuando se trate de madera en buen estado, recurras a pintar después de dar mantenimiento y selecciones el tipo de pintura adecuado, cambiar el color de tus gabinetes no supone un riesgo, así que no debes preocuparte. En caso de que tu cocina sea pequeña, considera tonos claros para una ilusión óptica de amplitud; si dispones de mucho espacio, no dudes en arriesgarte un poco más, con el rojo, por ejemplo. Notarás el gran cambio que dará tu cocina luego de seguir este primer consejo.