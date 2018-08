Consejos para ser más productivo si trabajas en casa

“Identifica las horas del día en que seas más productivo y aprovéchalas para rendir al máximo”

–Ana Bermúdez, traductora

Seguro que te preguntas: ¿qué esperan las empresas dominicanas para poner en práctica esta fabulosa forma de trabajar? Para la MBA en Desarrollo Organizacional el obstáculo número uno es que muchos se distraen y no siempre se tiene la disciplina para dar los resultados esperados. A pesar de esto nada está perdido, si te quieres alinear hacia el futuro cercano no necesitas aprender magia para lograrlo; solo “tener objetivos claros y smart (específicos, medibles, alcanzables, realistas y tiempo)”. En otras palabras, hay que sembrar una actitud que incluya disciplina, orden, constancia y planificación para caminar hacia allá. Si te animas te dejamos estos consejos de quienes ya disfrutan la libertad de no tener horario.