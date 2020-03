$!Consejos psicológicos para sobrellevar el aislamiento en casa

Admítelo. Estar todo el día sin poder salir de casa no es tan sencillo como parece. Da la impresión de que los días se hacen cada vez más largos y ya te empiezas a quedar sin ideas de qué hacer para mantener la cordura y no sufrir un colapso mental.

Esto quiere decir que lo más recomendable es que te levantes, comas, trabajes y hagas todas tus actividades del día a la misma hora para que cuando todo regrese a su normalidad no hayas perdido el hábito.

Hacer un plan del día ayuda a mantenerte ocupado, y por ende evita que pienses de más en lo que no debes. Trata de ajustar tu rutina de antes, de las cosas que hacías fuera de casa, a una igualmente organizada que perfectamente puedas hacer desde tu hogar.

Las tabletas, celulares y demás aparatos electrónicos representan el escape perfecto en estos días, sobre todo para los mas pequeños. Y esto no está mal, ya que las extensas horas en casa suponen un mayor uso de la tecnología que no necesariamente tiene porqué ser negativo.

Si ya llevas varios días de confinamiento en casa, en los que solo te paras de la cama para ir a la cocina o al baño, de seguro ya has empezado a ver las consecuencias negativas. Y es que, aunque no lo creas, la inactividad física puede contribuir al malestar corporal, además de la ansiedad y la tristeza.

Si entre tu ocupada agenda, el colegio y las actividades diarias de tus hijos no quedaba mucho tiempo para compartir momentos de valor en familia, ahora que todos están en casa no hay excusa para no hacerlo.

Como familia, deben generar al menos un momento juntos al día, en el que realicen una actividad que todos puedan disfrutar, ya sea un juego de mesa, ver una película o una serie, o simplemente sentarse a conversar.