$!Coronavirus: ¿cómo explicarles la muerte a los niños?

Usar palabras absolutistas como ‘nunca’ o ‘siempre’, comenta, podría ayudar mucho a la hora de comunicar la pérdida de un ser querido de una manera en la que los pequeños puedan entender y que no queden con la falsa impresión de que quien ha fallecido podría volver.

La pandemia del coronavirus ha traído consigo pérdidas humanas a familias que posiblemente nunca imaginaron que les tocaría enfrentar una situación como esta. Así como la muerte de un ser querido es difícil de procesar para los adultos, también debemos pensar en lo complicado que es de entender para los niños que esa persona, a la que vieron sana hace menos de dos meses, ya no estará.

Estos entienden la muerte como tal. Sin embargo, suelen sentir miedo por su propia muerte o la de alguno de sus padres. Es esencial que los padres entiendan que no son adultos y no afrontarán esto de la misma manera que ellos.

En esta etapa los niños ya son capaces de comprender que la muerte es irreversible, pero tendrán muchas preguntas generadas por la incomprensión de cómo afectará esto su vida, además de que, aunque comprendan que es irreversible, no quiere decir que la entiendan correctamente.

Prepararlos para la noticia

La psicóloga infantojuvenil Roxana González (@roxanagonzalestb), de Terapia Boutique, dice que a medida que los niños van creciendo, lo más aconsejable es aprovechar oportunidades como la pérdida de una mascota para hablarles de la muerte y las emociones, explicándoles que es totalmente válido sentirse triste y llorar. De este modo, cuando les toque enfrentar la noticia del deceso de un ser querido ya estarán familiarizados con el tema.

Por otro lado, la también especialista en el área Jatnna Ortiz, opina que, para hacer más llevadero el duelo, lo mejor es que los niños estén enterados de la gravedad de la persona afectada, aunque no se les debe informar todo. “Se les debe decir que la persona está grave, más no asegurar la ocurrencia de la muerte. Hay que explicarles que los médicos hacen todo lo que pueden, pero que no está funcionando”, dice.

Asimismo, Ortiz asegura que dejarlos participar del proceso de hospitalización, enfermedad y tratamiento, aunque sea por videoconferencias o por llamadas telefónicas ya que no se puede visitar a causa de la pandemia, también es bueno para darle la sensación al niño de que es parte de los cuidados del enfermo.