$!COVID-19, una pandemia que desafía el cuidado entre generaciones

La sociedad aún continúa enfrentándose la pandemia del COVID-19, pero entre los cambios de que hay que asumir es en la forma en que se cuida a uno de los grupos más vulnerables al virus, el de los adultos mayores de edad. Ahora la geriatra Alicia Arbaje, M.D., Ph.D., M.P.H. , una de las expertas de Hopkins en el tema del COVID-19 y el cuidado de los adultos mayores, nos habla sobre cómo podemos asistir en la protección de estas personas ante la propagación del coronavirus. ¿Cómo varia el cuidado de una persona que ha contraído el COVID-19 cuando es mayor de edad? Las personas que son mayores de edad usualmente tienen el sistema inmunológico más débil y no se sabe exactamente por qué, pero seguramente tiene algo que ver con el número de medicamentos que está tomando relacionados a otras enfermedades que pueden tener como hipertensión, diabetes o cáncer. La poca nutrición también contribuye. Cuando ellos se enferman con el COVID-19 o con cualquier otra enfermedad, ellos suelen a tener que tomar más tiempo para recuperarse. Hay que tener en cuenta que esas personas van a necesitar más cuidado por más tiempo. También van a tener un riesgo más alto de complicaciones, así que puede ser que una persona joven con el COVID-19 no necesite ir al hospital, pero una persona mayor puede que sí tenga que ir al hospital porque puede desarrollar fallos respiratorios, fallos cardíacos o fallos de los otros órganos. Pueden tener esta enfermedad por más tiempo y de manera más severa, también pueden necesitar servicios profesionales más intensos así que hay que tener eso en cuenta. Además, la presentación de esta enfermedad en los adultos mayores puede ser diferente, en vez de fiebre, pueden tener confusión o delirio en vez de tos fuerte, es decir que pueden presentar otros síntomas que no sean tan comunes, así que hay que tener más vigilancia con ellos. ¿Qué precauciones se pueden tomar con familiares mayores de edad que viven solos? Si la persona mayor vive sola, la precaución es buscar una manera de enviarle las compras que necesitan y dejárselas en la puerta. No se puede tener interacción física con ellos durante ese momento y hay que estar seguros que tengan todos sus medicamentos, por lo menos por un mes porque no se sabe cuánto van a durar estas cuarentenas y los toques de queda. Si hay que visitarlos por alguna razón, usen máscaras y lávense las manos antes y después de estar con ellos. También hay que tratar de mantenerlos conectados socialmente para que no se sientan aislados, porque el aislamiento social contribuye a la depresión y al empeoramiento de las otras enfermedades. ¿Cree que estos cuidados y precauciones se deben de mantener después de que termine la pandemia del COVID-19? Después que termine la pandemia no creo que vamos a necesitar tener esta distancia social, pero lo que sí debemos de seguir haciendo es estar vigilando el cuidado de los adultos mayores. Siempre debemos mantenernos en contacto social con ellos y proveer por ellos para que tengan sus medicamentos y todo, nada de eso cambia. Lo que sí puede cambiar, o por lo menos se puede reforzar, es que siempre debemos tratarlos con dignidad y no como niños. Así que hay dejar que el adulto mayor tome sus propias decisiones, que tenga el control de su vida y que se sientan que tienen un propósito. ¿Cuál es la información falsa más dañina sobre el cuidado de adultos mayores en estos tiempos que más se ha compartido? Hay mucha desinformación en estos momentos. El problema es que este virus tiene todavía mucha incertidumbre porque no se conoce muy bien así que hay espacio para que la gente comience a recibir información falsa y la más dañina es que no hay que preocuparse mucho por este virus, que uno va a estar bien. Siempre es bueno tener una actitud positiva, pero hay que preocuparse por los adultos mayores. Aunque uno esté joven y saludable, uno mismo puede ser el que contagia a la persona mayor.

¿Esta pandemia es una oportunidad para inculcar comportamientos y hábitos más saludables entre estas personas? Esta pandemia nos trae una oportunidad para tener más vigilancia sobre la higiene, sobre las conexiones sociales, sobre las prioridades de nuestras vidas y enfocarnos en lo que más es importante, como cuidarnos unos a otros y uno mismo. A veces pasamos el día entero trabajando sin dormir bien, sin comer bien, sin beber líquidos y nada de eso es sostenible. Esta pandemia nos está enseñando que hay que incluir comportamientos importantes para la salud de todos. ¿Qué pasos se debe de seguir en los casos que se sospeche que una persona mayor ha contraído el coronavirus pero no se puede confirmar de inmediato? Si alguien piensa que una persona mayor que ha contraído el virus, pero no se puede confirmar, si la persona no está grave, lo primero es quedarse en casa y llamar a su médico para estar seguros de cuál es el proceso que tiene el país para tratar con esas personas, porque cada país, cada clínica es un poco diferente. Lo importante es no aparecerse en las clínicas ni las salas de emergencia al menos que uno esté grave o con síntomas respiratorios fuertes, porque puede promover la propagación del virus. Hay que llamar al médico de cabecera, y si no tiene uno, esta es una oportunidad de comenzar a buscar uno y que sea internista o geriatra o de práctica familiar. Segundo, si está grave o si tiene fiebre alta, si está corto de la respiración o si tiene cualquier otro síntoma que le preocupa, entonces sí hay que ir a la emergencia, pero hay que llamar de antemano para que estén preparados para aislarlo y no contagiar a otras personas. Si la persona se queda en casa, es decir, estar en un cuarto separado de los demás, que su ropa se lave de manera separada, que use utensilios y toallas separados para tratar de evitar que se contagien otros miembros de la familia. Cada familiar que trate con esa persona debe de usar máscara.

Consejos para la protección de adultos mayores: El adulto mayor debe evitar medicamentos como los antihistamínicos y los antiinflamatorios no esteroideos.

Es importante que los adultos mayores llamen a sus médicos para ver si hay que ajustar algún medicamento y así determinar cuáles son los más importantes que hay que continuar y cuáles se pueden esperar un tiempo.

El adulto mayor siempre debe de estar preparado con un kit o un folder de información de emergencia como planes de contingencia, una lista de todas sus condiciones médicas, los medicamentos que toma, la información de contacto de sus médicos y las personas que tomaran decisiones por ellos si es necesario.

Es importante tener una estructura en su día, levantarse a una hora particular, hacer ejercicio, bañarse, cambiarse de ropa y comer como si fuera un día normal.

¿Qué se puede hacer para facilitar la transición de una persona mayor a un nuevo estilo de vida para protegerlos? Los adultos mayores no son nuestros hijos, son nuestros padres, y uno no puede decirles qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Hay que respetar su autonomía, su independencia y su dignidad. Siempre recomiendo que cuando uno hable con un adulto mayor hable nada más sobre uno mismo, no sobre lo que ellos deben de hacer porque eso le quita todo el control a la otra persona. Es mejor enfocarse en cómo uno se está sintiendo y compartir esos sentimientos. Entonces se desarrolla una solución juntos para que el adulto mayor se sienta que está en control de su propia vida y así darle un propósito porque ellos quieren ayudar también, no quieren estar encerrados. ¿Por qué el COVID-19 afecta más a los hombres que alas mujeres? ¿Esto también se ven en las personas mayores de edad? Eso todavía no se ha evaluado muy bien. Sí hemos estado viendo esas estadísticas, pero no estamos seguros porqué eso podría ser. Usualmente las mujeres son las que viven más tiempo y con más enfermedades, pero parece que lo que se está viendo con el COVID-19, es que los hombres están teniendo más fatalidades e infecciones y no sabemos por qué exactamente. Todavía hay mucho que aprender sobre este virus, por qué es tan transmisible, de dónde vino, por cuánto tiempo vive fuera del cuerpo y si es que vamos a comenzar a ver este virus anualmente como la influenza, así que no sabemos exactamente por qué está afectando la población de esta forma.