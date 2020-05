$!COVID-19 y obesidad, ¿cómo prevenir una sin caer en la otra?

Por si no lo sabías la obesidad es una pandemia, no infecciosa, pero muy crónica para el que la padece, ya que le abre las puertas a otras enfermedades que no dan marcha atrás, como la diabetes y la hipertensión, por solo mencionar algunas. El exceso de grasa en el cuerpo se origina regularmente porque se consume más de lo que el cuerpo gasta, que es donde entra en el juego el tema del COVID-19, que nos llama al confinamiento para evitar el contagio y con él la lucha contra el sobrepeso.

Quédate en casa tomando en cuenta las siguientes recomendaciones para que, cuando salgas, tu salud esté mejor que cuando entraste en confinamiento: