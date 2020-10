$!¿Cuál es el perro que mejor va contigo?

Elegir un perro como mascota no siempre es tarea fácil. Aunque lo normal es que nos dejemos llevar por lo tierno y cariñoso que se vea el can para decir: ¡lo quiero!, la realidad es que seleccionar a quien será el nuevo miembro de la familia amerita mucho más que solo fijarte en lo estético.

Canes de trabajo

Perros guardianes

Un perro guardián es aquel que defiende su vida y la de su propietario. Un punto importante sobre estas razas que destaca José David es que deben ser entrenados correctamente para cumplir con dicha función, sin mostrar conductas agresivas frente a niños o personas desconocidas que no representen ningún peligro. Dada su naturaleza, pueden ser ideales para ti si pasas mucho tiempo fuera de casa y lo que necesitas es un perro que cuide tu vivienda mientras no estés. Pero, ojo, tampoco es para que los dejes solos todo el tiempo, pues, como toda mascota, requieren cuidado. Al igual que los perros de trabajo, por su tamaño, lo más recomendable es tenerlos en viviendas espaciosas.

Amigos peludos de compañía

¿Y si tienes niños?

Tener pequeños en casa no debe ser un motivo que afecte tu decisión sobre cuál perro escoger. Esto porque, según José David, cualquier raza puede convivir con niños, siempre que esté debidamente educado. “Los accidentes suceden cuando no tenemos perros equilibrados y cuando ese cachorro crece y no sabe cuál es su rol en determinado hogar. No sé les habitúa desde pequeño que en esa casa hay límites, y que tanto el niño como los demás miembros de la casa deben ser respetados”, asegura.

El experto también dice que dedicarle el tiempo que cada can necesita y dejarlos que conecten con el medio ambiente, son factores claves para evitar las conductas agresivas. A eso agrega que, independientemente de la raza, si una mascota estaba acostumbrada a estar rodeada de personas y de repente empieza quedarse sola mucho tiempo, es probable que presente conductas de hiperapego, trastornos obsesivos compulsivos o ansiedad por separación. “Si le dedicas el tiempo adecuado y dejas que tenga contacto con el mundo exterior, será un perro equilibrado y las conductas no deseadas tendrán pocas probabilidades de aparecer”, concluye.