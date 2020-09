$!¿Cuáles son las consecuencias psicológicas del teletrabajo prolongado?

"Hay signos preocupantes, o al menos razones racionales para predecir los efectos negativos del trabajo remoto prolongado, sobre todo por la forma abrupta y no voluntaria en que se han producido estos cambios", explica el especialista, al tiempo que cita cuatro de las consecuencias psicológicas más comunes.

En un principio, trabajar desde casa parecía ser una excelente alternativa Y es que, ciertamente, tiene muchas ventajas; además de no exponernos a un posible contagio, permite dedicarle más tiempo al hogar, mayor flexibilidad de horarios y hasta reducción de gastos. Sin embargo, más de cinco meses después, ya no pensamos de la misma manera.

Soledad. Si las empresas no se encargan de establecer redes de apoyo adecuadas y no fomentan una cultura de colaboración y conectividad virtual, muchos empleados corren el riesgo de sentirse solos. Así lo indica Chamorro-Premuzic, quien dice que no todos los líderes empresariales están preparados para hacer la transición de lo análogo a lo virtual.

Ansiedad. Para nadie es un secreto que la pandemia ha traído mucha incertidumbre, lo que se traduce en ansiedad. "La incertidumbre provoca ansiedad... En ausencia de familiaridad, nos sentimos inseguros. Cuando no podemos planificar, experimentamos incomodidad e impotencia. Todo esto significa que el trabajo remoto por sí solo no es tan problemático como la perspectiva de hacerlo por tiempo indefinido", sostiene.