$!¿Cuáles son las razas de perros que mejor conviven con los niños?

El perro no solo es el mejor amigo del hombre; también de los niños. Tomando en cuenta que tener un can como mascota aporta beneficios a tus hijos como ayudarlos a fomentar la empatía, aprender responsabilidades y tener un compañero con quien jugar, la idea de comprar o adoptar uno no es tan desatinada. Sin embargo, antes de tomar esa importante decisión, primero debes evaluar cuál raza se ajusta mejor al hecho de tener niños en casa.

En primer lugar, el adiestrador canino profesional José David Lora aclara que, siempre y cuando el animal esté debidamente adiestrado, ninguna raza representa peligro para los pequeños. “Los accidentes suceden cuando no tenemos perros equilibrados y cuando ese cachorro crece y no sabe cuál es su rol en determinado hogar. No se les habitúa desde pequeño que en esa casa hay límites, y que tanto el niño como los demás miembros de la casa deben ser respetados”, dice, para luego explicar que cualquier raza puede adaptarse a la convivencia con niños.