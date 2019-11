$!Cuando terminan las festividades, ¿qué hay de desayuno?

Supongamos que los invitados se quedan contigo durante una parte de las vacaciones. Has planeado una cena festiva hermosa y robusta. Incluso has sido lo suficientemente profético como para hacer un gran lote de sopa y comprar un suministro de quesos, embutidos, aceitunas, etc., para una comida informal para el siguiente mediodía. Hiciste las camas, colocaste toallas limpias y te acordaste de aumentar tus reservas de vino...