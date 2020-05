$!Cuarentena: ¡A cuidar la estabilidad de tu relación de pareja!

-Mantener el diálogo. Tanto en parejas que viven juntos como en las que no, ahora más que nunca hay que fomentar la comunicación efectiva. Se debe sacar un momento al día en el que cada miembro de la pareja pueda desahogarse con respecto a la situación actual y dejarle saber al otro cómo se siente.

-Ser empático. Cada persona tiene una forma diferente de ver y enfrentar las situaciones de la vida. Aunque a veces no compartamos la manera de pensar de la pareja, debemos ponernos en su lugar, escucharlos, tratar de comprenderlos y apoyarlos, sin juzgar ni regañar.

-Replantear las responsabilidades. Cuidar del hogar es deber de todos, no solo de la mujer o del hombre. Hay que aprender a trabajar en equipo, lo cual indica que las responsabilidades y quehaceres del hogar deben ser compartidos. De no ser así, quien se encargue por sí solo de todo puede lidiar con una carga innecesaria de estrés que al final se traduce en malestar con la pareja, pues sentirá que no recibe el apoyo suficiente por parte del otro.

-Fomentar las redes de apoyo. Hacer uso de la tecnología para mantener el contacto con amigos es una buena opción para no desgastarse como pareja. Además de que esos encuentros sirven para salir un poco de la rutina, el hecho de que los amigos estén pasando por una situación similar ayuda a que se abra un diálogo entre lo que les ha servido, tanto a ellos como a nosotros, para sobrellevar esta situación en casa.

-Agradecer. Incluso dentro de los peores días siempre se puede encontrar un motivo para agradecer. Dar gracias al final de la jornada por cosas tan simples como que los niños se durmieron temprano o que pudieron compartir una comida juntos es un ejercicio en pareja que puede ayudar a canalizar el optimismo y dejar fuera los aspectos negativos.