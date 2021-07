$!Cuatro estrategias para disciplinar a tus hijos sin gritar

¿Eres de los padres que, con frecuencia, pierde la paciencia y termina gritando a sus hijos? En caso de que lo seas, no te culpamos, pues a muchos de nosotros nos criaron de esa forma. Sin embargo, sí te aclaramos algo: gritar no es una estrategia válida para disciplinar, pues esta solo logra empeorar el comportamiento de tus pequeños.

Traza reglas claras. Cuando dices a tu hijo, por ejemplo, que debe portarse bien, no estás siendo lo suficientemente claro, pues se trata de una frase muy ambigua. Intenta mejor comunicar con precisión cuáles son tus expectativas. “Debes hacer tus tareas antes de jugar”, “no debes treparte en las mesas”.

Establece consecuencias lógicas. Primero debes saber que las consecuencias lógicas no son castigos, pues con ellas se busca hacer entender a tu pequeño lo que esperas de él y no demostrar una autoridad malentendida. Tal como señala el portal Educar es todo, esas consecuencias deben estar relacionadas con la conducta que quieres corregir, has de haberlas anticipado y deben ser respetuosas.