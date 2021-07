$!Cuatro ideas para disfrutar de tus espacios de exterior

1. Lista los elementos que deseas incluir en tu diseño

Muebles, como mesas, sillas, sofás; juegos, como columpios, casitas de niños, cama elástica; agua, ya se una piscina, fuentes, espejos de agua, etc; el mantenimiento, con áreas de lavado, despensa, planta eléctrica, basura; animales: no olvides la casita del perro, pajarera, pecera, etc; y la tecnología, por el sonido, luces, puntos de regadío, etc. No olvides nada para garantizar tu confort.