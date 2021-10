$!¿Cuerpo fit para Navidad? Sigue estos consejos y evita caer en los errores más comunes

No te preocupes, hoy te traemos algunas recomendaciones para que logres tu objetivo con tiempo. ¡Todavía tienes un mes de gracia! Pero además el doctor Pablo García, te advierte de algunos errores para que no caigas en ellos.

Si a eso le sumamos que esta temporada tiene la característica de sumar kilos a causa de las reuniones, las fiestas y el consumo de alcohol; entonces es probable que las piezas del armario que teníamos pensado sacar para lucirla, ya no nos queden cómo alguna vez y quizá no esté entre tus planes renovar clóset solo porque aumentaste de peso.

Tips para un día a día en favor de la balanza

Errores frecuentes al intentar bajar de peso

El doctor Pablo García, especialista en Cirugía Bariátrica, detalla a continuación 10 cosas que no debes hacer cuando quieres bajar de peso y que muchos son los que caen en ellas:

1. Dietas milagrosas. ¡No te dejes engañar! No existe un producto, formula, pastilla, hierva o té, que milagrosamente va a reducir tus medidas y va a eliminar la grasa de tu cuerpo como por arte de magia y sin ningún tipo de esfuerzo. Hasta que no tengamos pruebas científicas de que tales productos existen y son efectivos, nos toca controlar lo que comemos y hacer actividades físicas.

2. Evita la ingesta vacía. Queremos bajar de peso, pero no queremos dejar de beber alcohol. ¿Han escuchado o leído sobre la “ingesta vacía”? el alcohol tiene calorías que no traen consigo ningún tipo de nutriente, no satisfacen el hambre, no aportan fibras, se trata únicamente de altos niveles de glucosa que se procesa de una manera diferente en el cuerpo, el alcohol es una ingesta vacía.

3. Echar la culpa a alimentos en específicos porque tu crees que engordan o adelgazan. Los alimentos en si no son determinantes de que subas o bajes de peso, sino la frecuencia con la que los consumas y el régimen dietético que adaptas en tu cotidianidad.

4. “No voy a desayunar, almorzar ni cenar para bajar de peso”. ¡Grave Error! No debemos saltarnos comidas. Nuestro metabolismo está preparado para recibir alimento cada tres horas, por eso si esto no ocurre, él se pone en método alerta. Digamos que su obligación es preservar nutrientes para los órganos vitales, por eso, cuanto nota que no le llega el alimento suficiente empieza a guardar una reserva en forma de grasa y además baja su nivel de gasto, por lo que el metabolismo se ralentiza parando el gasto energético, y como resultado, en la siguiente ingesta, como tiene conciencia de que antes le faltó, vuelve a hacer una reserva rápida.

5. Definir metas irreales. Dentro de las metas de cada individuo debemos tener en mente que todo cuerpo y todo organismo es distinto, por lo cual el identificar los planes adecuados (nutricionales y ejercicios) para cada individuo es fundamental en el proceso para alcanzar nuestro peso ideal y llevar así un estilo de vida adecuado para mantenerlo.

6. “La cirugía plástica y la cirugía de Manga Gástrica me van a salvar”. La primera cirugía que debemos hacernos es en el cerebro para modificar nuestra manera de pensar y ver las cosas por lo que son. El realizarte una cirugía, ya sea estética o metabólica no va a resolver tus problemas, puede que lo hagan a corto plazo, pero, si seguimos con la mentalidad que nos llevó a estar donde estábamos antes de los procedimientos estaremos gastando dinero y tiempo en recursos a los que realmente no les estamos sacando provecho.

7. La negación. Abraza tu obesidad. Solo a través del conocimiento y la aceptación de tu condición, así como el agradecimiento por quien realmente eres, podrás lograr que tu biología modifique tu físico como resultado de la transformación completa de tu ser. La negación de una situación no hace que desaparezca, para enfrentarlo hay que reconocer que existe un problema, que es real y que te afecta.

8. Buscar culpables. No hay culpables. Esta es una enfermedad ambiental multifactorial, incluso puede ser un síntoma que deriva de varias afecciones: mentales, espirituales, físicas y psíquicas. Ambientales porque tiene relación directa con el entorno en que vivimos o crecemos. Multifactorial porque es evidente que su desarrollo no solo se debe al equilibrio de la ingesta y el gasto calórico, sino que también intervienen otros factores desconocidos.

9. Error en el balance entre lo que ingiero y lo que gasto. Reconocer como funciona nuestro organismo y el proceso de la perdida de grasa significa adelantar una buena parte del camino, aunque la practica resulte más compleja que la teoría. En resumen:

Si gasto lo que como = mantengo el peso.

Si como más de lo que gasto = obesidad.

Si gasto más de lo que como = pérdida de peso.

10. Mantenerte cómodo queriendo obtener cambios sin hacer nada para obtenerlos. Como dijo Albert Einstein “Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”.