Cuidado con el sueño de tu bebé

“Durante la noche los bebés se despiertan para sobrevivir y las mamás se desesperan porque entienden que no es normal, cuando en realidad sí lo es”. Cada persona es diferente y su reloj biológico también, hay algunos recién nacidos que hacen ciclos de hora y media, otros de dos y otros de tres, coincidiendo con su alimentación, lo cual es un mecanismo de seguridad para mantenerse vivo.

Muchas veces los padres estimulan, sin darse cuenta, la energía del bebé cuando es hora de dormir. Se salta la rutina jugando y luego se preguntan por qué no se ha dormido o como resultado tienen a un pequeñín peleando con el sueño.

“De aquí que mi trabajo sea orientar a las familias sobre lo que es normal y lo que no; además de sugerir rutinas, aunque la efectividad de ellas dependerá de la personalidad del bebé”. Diseñar hábitos es una de las recomendaciones que ella sugiere: “te baño, te leo un cuento, te doy leche y te duermo”, puede parecer tarea fácil pero que cuando se altera puede cambiar la normalidad del pequeño en este aspecto.

¿Cuándo hay que preocuparse respecto al sueño infantil? Cuando no consigue más ciclo. Si luego de los cuatro meses despierta cada 15 minutos o 45 minutos. Hay que tener en cuenta que mientras más se vaya adaptando al entorno, va desapareciendo en el bebé la necesidad de hacer tantos números de siestas porque descubre emociones y actividades como sonreír, gatear, balbucear y otras igual de emocionantes para los adultos al observarlos.

Entrenarlo para que duerma. El pequeño dormirá cuando su cuerpo lo indique no porque el adulto quiera obligarlo porque quiere hacer otra cosa.

Dejar que se duerma solo. Aunque existen especialistas que lo recomiendan, Montserrat Bordas dice no creer en que sea beneficioso para el recién nacido.

El sueño de mamá

Es común escuchar a las recién paridas que siempre tienen sueño, que si las ojeras, que el cansancio... Bordas recomienda que contemples la posibilidad de alinear tus horas de descanso con las del bebé, lo cual reconoce que no siempre se puede por múltiples razones, como atender a otros hijos, hacer cualquier tarea de la casa o de cuidado personal. Lo ideal es que tengas ayuda de tus familiares, amigos o una persona que contrates para tales fines.

“Criar un niño no es una tarea que se pueda hacer sola con tu pareja, los seres humanos estamos diseñados para criarnos en tribu. Con el cambio de los tiempos nos hemos aislado más, cada vez somos más independientes y queremos hacer las cosas solos; entonces tenemos un bebé y no aguantamos el cansancio porque no tenemos a esa comadre, amiga, tía o abuela que antes proporcionaban esa valiosa ayuda, haciendo todo más fácil”.

La experta advierte que cuando una mujer decide cargar sola con su maternidad puede caer en depresión y abrirle las puertas a pensamientos de culpa por no sentirse suficiente.