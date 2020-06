$!¡Cuidado con estos alimentos!, pueden hacerte sudar más de la cuenta

Y claro, sabemos que estás pensando que sudar no es del todo negativo a veces, sobre todo si tienes algunas libritas de más que quieres bajar, pero lo malo de todo es que estos alimentos te hacen solo deshacerte del peso del agua y no de la grasa. Así que pon mucha atención a esta lista para que sepas de lo que debes mantenerte alejado este verano si quieres evitar transpirar en exceso.

Ya llegó el verano y con él las altas temperaturas de las que no podemos escapar por más que lo intentemos. Sin embargo, de lo que sí podemos cuidarnos es de lo que ingerimos. Por si no lo sabías, hay alimentos que nos hacen sudar más que otros, lo cual se debe a distintas razones. Entre las más comunes están el hecho de que algunos aumentan de manera temporal la tasa metabólica, mientras que otros simplemente provocan sensación de calor, y por ende sudor.

Picante

No importa si estás bajo un aire acondicionado a una temperatura de 16 grados Celsius, el picante siempre te dará una sensación de calor de la que no puedes librarte. Esto se debe a que los alimentos con esta característica contienen capsaicina, una sustancia capaz de provocar que la temperatura corporal descienda. Es ahí cuando entra el sudor para tratar de regularla. Si eres amante a las comidas picantes no quiere decir que debas suspenderlas del todo hasta que pase el verano, pero sí te recomendamos que lo consumas en menor proporción.