$!¡Cuidado con los dispositivos inteligentes!

LOS ALTAVOCES ESCUCHAN... Y MIRAN

En cuanto a esos modelos de pantalla, muchos también tienen cámaras para chats de video. Cuando no estés usando el dispositivo, considera darle la vuelta para mirar hacia la pared, especialmente en el dormitorio y otros entornos privados. O pega un vendaje o cinta adhesiva sobre la cámara. No debería estar grabando, pero ¿por qué tentar al destino?

LA SEGURIDAD CON LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD

¿LAS CERRADURAS INTELIGENTES SON INTELIGENTES?

Aunque las llaves digitales pueden ser convenientes para permitir la entrada de invitados y contratistas, también pueden dejar un rastro digital. En una disputa por la custodia de los hijos, por ejemplo, tu ex podría citar los registros para saber que te has quedado fuera hasta tarde en las noches escolares.

LOS TELEVISORES INTELIGENTES

Muchos televisores inteligentes y dispositivos de transmisión de TV vienen con micrófonos para controles de reproducción activados por voz y búsqueda de video. Eso se traduce a fragmentos de audio transmitidos a través de Internet. Las mismas advertencias para altavoces inteligentes se aplican aquí.

Hay una solución simple si no estás utilizando las funciones de Internet en tu televisor inteligente: en primer lugar, no conectes el televisor a tu Wi-Fi. Por supuesto, esto no funcionará si no estás utilizando un gadget separado para la transmisión de video.