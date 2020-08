$!De esta manera puedes identificar el tipo de orquídea que tienes en casa

Ellas no accederán a tu voluntad, debes darle el trato que ellas quieren o morirán. ¡Todas son orquídeas y como tal las trato!, es un error humano garrafal. Si las tratas a unas y otras de la misma manera, es muy probable que estés a punto de tener un cementerio de plantas, ya que unas son de sol, otras de sombra y otras de semi sombra; y eso no es todo, hay las que son más intensas que otra, respecto a su naturales.

Partiendo de aquí lo primero que debes hacer es identificar qué tipo de orquídeas compraste, cuando estés en la tienda pregunta todo sobre ella, aunque lo ideal es que siempre tenga una etiqueta con la información útil que te sirva de guía. En el caso de que te la hayan regalado y no saben nada, puedes probar tomándole una foto y buscar información a través de Google Image, otra opción es subirla a Pinterest y gustar en este catálogo de ideas que es muy completo.

Cuando vayas elegir una porque te gusta, pero no conoces nada de ella, no olvides preguntar en la jardinería o lugar donde la adquieras qué tipo de orquídea es y los cuidados que amerita, como la exposición solar y el riego. Si le das un cuidado contrario al que necesita la planta, nunca florecerá o morirá; de hecho, esta es una de las principales causas por las que no permanecen vivas.