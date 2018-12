$!De la vida real a la gran pantalla: 5 películas biográficas

Llevar historias basadas en hechos reales a la gran pantalla no es una tarea fácil pero ha sido la fuente de algunas grandes obras cinematográficas y en lo que va del 2018 han surgido algunas producciones dignas de ser incluidas en este género como las que veremos a continuación.

Bohemian Rhapsody

Esta biopic cuenta la historia de Freddie Mercury, cantante, compositor y uno de los fundadores de la banda rock británico Queen, desde los días que se unió a al grupo hasta su participación en el legendario concierto Live Aid de 1985 en el estadio de Wembley. El filme también muestra la creación de algunas de las canciones más icónicas de la banda además del descontrolado estilo de vida del famoso cantante. Por cierto, Roger Taylor y Brian May, el baterista y guitarrista principal de la banda respectivamente, están entre los productores de esta película.

Rocketman

Honestamente con esta película hacemos trampa porque no se estrena hasta mediados del 2019, pero no se puede hacer una lista de biopics recientes sin mencionar esta producción que cuenta la vida del icónico cantante Elton John, desde sus años como un estudiante prodigioso en la Real Academia de la Música a través de estos influyente y perdurable asociación musical con Bernie Taupin. Por cierto, el mismo Elton John es uno de los productores del filme así que será interesante ver cómo el querrá que se interprete su propia historia.

Can you ever forgive me?

En esta película se ve un extraño caso en el que la realidad y la ficción se cruzan para cambiar la vida de Lee Israel, una escritora que intenta darle vida a su decadente carrera (y pagar su alquiler) cuando empieza a falsificar cartas de reconocidos autores y dramaturgos fallecidos, crimen que llama la atención del FBI. Esta película no solo está basada en la vida de Israel sino también en sus memorias, libro del mismo nombre que el filme en el que confiesa sus crímenes.

First Man

Protagonizada por Ryan Gosling y dirigida por Damien Chazelle esta película está basada en la vida del astronauta Neil Armstrong, especialmente su participación en la misión de la NASA para enviar un hombre a la Luna entre los años 1961 y 1969, hasta que se convirtió en el primer hombre en caminar sobre la Luna. El filme está basado en el libro “First Man: The Life of Neil A. Armstrong” de James R. Hansen e intenta ser muy fiel tanto a la vida de Armstrong cmo a los detalles técnicos de la histórica misión.

BlacKkKlansman