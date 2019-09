$!¿De qué te arrepientes del día de tu boda?

Algunos lamentan conservar pocos recuerdos físicos de su día especial; otros invirtieron tanto tiempo guardando recuerdos en fotos y videos que se arrepienten de no haber disfrutado el momento. Algunos cambiarían la fecha, mientras que otros se relajarían y delegarían más. Existe mucha presión sobre un día que por siempre debe ser coronado como el “más feliz de tu vida”. Por eso, nueve personas se remontan a su día para compartir sobre qué hubiesen hecho diferente.







Tener videos más orgánicos

Me casé en el año 1998 y, para aquel entonces, la tecnología no era ni sombra de lo que es ahora; en tal sentido no pude tener videos en alta calidad, esos que son informales, que capta la gente con sus celulares y que representan la viveza pura de cada momento sin que los protagonistas se enteren. Si alguien dijo que una foto vale más que mil palabras, pues creo que un video vale más que mil fotos.

• Adriano, ingeniero, 53 años, 21 de casado







Menos fotos y disfrutar más

Nos arrepentimos de haber durado demasiado tiempo haciéndonos fotos; sentimos que el tiempo pasó volando y que empezamos a disfrutar al final de la noche. Ahora quisiéramos repetir la boda para no pensar en nadie ni estar pendientes de todo el que quiere una foto.

• María Amelia, publicista y fotógrafa, 27 años, 2 meses de casada







Haber delegado más

Si tuviera que decir algo que cambiaría de mi boda sería no haber delegado más, quise estar presente en todo y al final se me escaparon cosas importante. Creo que la figura del wedding planner es importante por eso, para que todo sea como tú quieres, pero no caiga la responsabilidad en ti o en tu gente cercana.

• Ana, periodista, 48 años, 17 de casada







Realizar un video

Me arrepiento de no haber hecho video, porque eso es lo que verdaderamente queda. No le di importancia en ese momento ni contraté a un profesional para que lo hiciera. Poder sentarte y revivir ese momento no tiene precio, pero antes no lo contemplaba como algo importante y me arrepiento. A veces para ahorrarte un par de pesos dejas de hacer cosas importantes.

• Luz, administradora de empresas, 35 años, 14 de casada







Tener un ‘getting ready’ relajado

El día de mi boda me hubiese encantado haber hecho mi “getting ready” relajada en un hotel, en vez de tener que salir y luego regresar a casa a vestirme. Además, definitivamente no hubiésemos celebrado nuestra boda un día de semana; la nuestra fue un viernes y no lo repetiríamos por la pesadez del tránsito.

• Victoria, maestra, 25 años, 3 años y 5 meses de casada







Otro servicio de alquiler

Me arrepiento de haber contratado un servicio de alquiler de sillas Tiffany, ya que no llegaron a tiempo y los invitados tuvieron que permanecer de pie al lado de la mesa. Eventualmente comenzaron a preguntar si el evento era de pie. Comencé a desesperarme y llamé a la encargada como 80 veces. Ante tal desastre tuvimos que pedirle al hotel que nos diera las que tenían... ¡ufff, qué decirte! Eran sillas feísimas, como las que usan en los congresos.

• Luisanna, emprendedora, 27 años, 9 meses de casada







Cambiar la fecha

Si pudiera cambiar algo del día de mi boda sería la fecha. Me casé un 24 de septiembre, pero creo que hubiese sido mejor hacerlo en una época navideña, ya que la gente en esa temporada es más amable y dadivosa.

• Emilis, comunicadora, 5 años de casada y 3 divorciada







Estar más relajada

Me arrepiento de no haber estado más relajada. Hubiese delegado más y no me hubiese ajetreado tanto. Entiendo que ese es un día para uno, para estar tranquilo. (Eso permitirá que llegues temprano, no dos horas después como pasó conmigo).

• Yelena, mercadóloga, 39 años, 9 de casada







Invitar a más amigos