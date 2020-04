$!Deborah Feldman y la realidad detrás de la tradición

Entre las series más recientes y que más han sonado en Netflix está “Unorthodox”, la cual ha llamado la atención del público con su historia sobre una mujer que trata de escapar de una comunidad represiva y porque es una adaptación libre de “Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots”, la autobiografía de Deborah Feldman.

En “Unorthodox” conocemos a Esther “Esty” Shapiro (Shira Haas) una joven judía ultraortodoxa de 19 años que huye de un matrimonio arreglado y una estricta comunidad religiosa en Nueva York, para comenzar una nueva vida en Berlín, hasta que su esposo decide perseguirla.