Descubre la zona colonial: la ciudad con inagotables destinos

Iglesia Santa Bárbara: luego de caminar por el Alcázar de Colón las influencers llagaron a la Iglesia Santa Bárbara: “Ya la había visitado, pero nunca había subido las escaleras de la parte trasera y que sorpresa nos llevamos cuando llegamos hasta el tope. ¡Wao!, una vista de la Zona Colonial desde una perspectiva nueva y diferente”, por eso recomienda que, si aún no han subido, cuando vuelvan por el área y si la iglesia está abierta caminen por detrás y suban esas escaleras. Luego solo queda disfrutar de la vista.

Compraventa de libros usados Pichardo: Según Mochilera esta librería por dentro es mágica: “Yo quedé deslumbrada con esta librería con más de 40 años del señor Alberto Pichardo. Él me comentó que abre las dos primeras semanas de cada mes, ya que no vive en la ciudad y lo hace por pasión y fidelidad de sus clientes”, afirma. La compraventa de libros usados Pichardo abre de lunes a jueves de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y esta justo al lado del módulo de asistencia CESTUR, en la José Reyes. Esta parada es espectacular parta los amantes de los libros.