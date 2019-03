$!Detrás del Soberano 2019: esencia de mujer

Estamos acostumbrados a criticar positiva y negativamente estos premios; nos enfocamos en las grandes figuras del arte y la cultura, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo es el rostro detrás del arduo trabajo de producción de Premios Soberano? No te los mostramos todos, pero sí a siete líderes femeninas con las que celebramos el Mes de la Mujer.

Patricia Florentino, Gerente de Marca Corporativa CND

Emelyn Baldera, presidenta de Acroarte

Un deseo : “En esta fecha de mucha lucha pienso en las mujeres que están en las cárceles que quizá no tuvieron ayuda en su camino o fueron engañadas y merecen atención”.

Ángela Gil, Dirección y coordinación ejecutiva de producción

Un deseo: “Que sea todos los días su día en la mente de la mujer, la equidad debe procurarla por sí misma con su coraje y sus acciones, moviéndose hacia ese ideal de liderazgo que ella desea, no esperando que se le sirva”.

Para Ángela la ecuación mujer y liderazgo va de la mano. “La mujer lleva tiempo tomando conciencia y asumiendo riendas, convirtiéndose en líder de su vida, de sus aspiraciones y decisiones, mostrando la capacidad de emprender y liderar grandes proyectos sociales, empresariales o gubernamentales”. De esto ha encontrado mucho en el Soberano, en el que día tras día trabajan profesionales decididas, capacitadas, competitivas y, sobre todo, comprometidas con ellas mismas en dar lo mejor para obtener lo mejor en áreas como seguridad, logística, tecnología, técnica y administrativa. “La mujer en el Soberano no tiene una mente limitada a su género”.

Michelle Reynoso, Diseño y confección del vestuario musical

Adela Quezada, Dirección de presupuesto

Un deseo: “Que socialmente nos dejen de ver como el sexo débil, porque ya hemos demostrado que no lo somos, incluyendo a las mismas mujeres que deben entender que somos poderosas”.

Para Adela asumir retos es una oportunidad para medir su potencial en una sociedad en la que las mujeres luchamos fuertemente para que se nos considere, lo cual la emociona. Desde 2002 trabaja en la premiación, pero a partir del año pasado lo siente más suyo que nunca porque tiene a su cargo un área muy sensible en la que su esencia femenina le ha ayudado al 100% a administrar con sabiduría y poner un nivel de detalle más elevado a cada cosa, “esto también ocurre en otros aspectos de la vida fuera del Soberano, donde que ser mujer me ha dado una visión más amplia”.

Elka Núñez, Directora de logística. Coordinación general de producción y artística

El liderazgo para Elka viene de la mano de la entrega, esa que ha dado en las nueve versiones en las que ha participado de estos premios, y que considera como retos personales y profesionales -“una cosa no se desliga de la otra”- que va desde lograr ser parte del proyecto, una meta a alcanzar por muchos profesionales, hasta las tantas puertas que se abren hacia el aprendizaje, sin importar el equipo de trabajo al que pertenezcas. “Si amas este tipo de trabajo es una de las mejores escuelas, en la que se aprende a trabajar en equipo, en armonía y en apoyo con otros para sacar la mejor versión del premio”.

Aidita Selman, Dirección artística

Toda regla tiene excepciones y qué bueno coincidir con testimonios como el de Aidita, quien confiesa que como profesional es asexual porque sus padres la educaron así. Por su profesión siempre ha tenido que trabajar rodeada de hombres, interpretando hasta papeles masculinos gracias a su falta de prejuicios de género. Lo importante es que como mujer cada una se empodere a sí misma sin esperar que nadie lo haga por ella, que las oportunidades sean otorgadas por preparación sin importar si eres mujer u hombre. “La primera vez que hice el premio tenía 27 años y un periodista me preguntó por qué era la única mujer, a lo que respondí que no sabía: “lo único que sé es que nada tiene que ver con el sexo, pero no seré la única, habrá más y así ha sido”.

Un deseo: “Creo que nos hemos centrado mucho en los sexos y entiendo que deberíamos ir modificando esa mentalidad y abandonar la guerra de géneros”.

