$!Día de la infancia: conoce la importancia del juego en sus vidas

2 a 3 años, juego paralelo. En esta edad a los niños le gusta jugar en compañía de otros, pero aún no interactúan con ellos. Juegan cerca de ellos, pero no con ellos. En esta etapa no debes esperar ni insistir en que compartan los juguetes o recursos, porque su madurez emocional todavía no se los permite. 3 a 4 años, juego asociativo. Los niños comparten el mismo espacio y los materiales. Incluso, se imitan unos con otros y comienzan a interesarse por los niños que están a su alrededor. Sin embargo, todavía cada niño juega de forma independiente y no hay un objetivo común en el juego. Se percibe como si ellos jugaran juntos. Pero, no hay evidencias de reglas o de acuerdos entre ellos.

4 a 5 años, juego cooperativo. A esta edad es cuando finalmente el juego se convierte en una estructura organizada entre diferentes grupos y se evidencia el trabajo en equipo. Los niños se verán interesados tanto en los otros niños como en los materiales que están utilizando. El grupo será más ‘formal’, probablemente contará con un líder y con otros roles asignados, que pretenden encontrar una meta en común o tareas específicas.