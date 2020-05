$!Día de las Madres: un día difícil cuando se lucha contra la infertilidad

Hoy quiero recordar a las que lo desean y no están pudiendo. También a las que lo desearon pero ya se despidieron de esa posibilidad. Hoy puede ser un día realmente malo para ellas. El Día de la Madre puede ser, con todas las letras, una mierda de día. Por pura estadística es probable que mujeres a las que quieres muchísimo estén pasando por alguna de esas situaciones.

Pero sobretodo, no todas las mujeres del mundo seremos madres aunque lo deseemos. Algunas no lo serán porque no quieren. Otras lo serán, aunque no lo hubieran elegido.

El domingo es un día en el que se celebra a las madres. Todos tenemos una madre biológica, aunque no todos hemos tenido una madre amorosa, cuidadora y segura que nos haya arropado y acompañado a lo largo de nuestras vidas.

Empatizar aunque a ti no te haya pasado

La empatía es escuchar el sufrimiento de esa mujer que desearía ser madre y no puede y rebuscar dentro de la propia experiencia algo que uno desea profundamente y no está ocurriendo. Quizás una oportunidad que ya se fue y que aún hoy te hace un poco de daño cada vez que lo recuerdas. Algo que te hizo sentir como si no hubieras sido invitado a una fiesta. Para acompañar a otro que sufre hay que estar dispuesto a contactar con el propio dolor. Como dice Brown, en la empatía hay un contacto entre dos partes que sufren, nunca entre una parte que sufre y una feliz.

La simpatía por otra parte es mirar desde lejos y desde arriba, para asegurarte de que no te toque realmente ese dolor. No hay ninguna intención de sentir la propia limitación. Inconscientemente es como si uno dijera: “Uf...menos mal que no soy tú”. Cuando uno habla desde aquí, el otro lo siente, lo nota y probablemente se aleje. Es posible que tú sí seas madre, pero a lo mejor tienes en tu propia experiencia otras batallas difíciles y otras pérdidas. Desde ese lugar de vulnerabilidad compartida, puedes acercarte.