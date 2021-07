$!Día de los Padres: recomendaciones para un papá en duelo

“En cada segundo y minuto que pasa no se puede quitar de su mente cuán distinto sería este día de tener a ese hijo consigo, y es que cuando un hijo muere, el mundo de un padre se paraliza”, apunta la experta, agregando que de forma irremediable se experimenta una sensación de fracaso y culpa.

El duelo y la masculinidad

“Como padre, debes permitirte expresar tus emociones y sentimientos, pues eso no te hace vulnerable, sino un ser humano”

Esa represión emocional en gran medida se debe a que, ante las sociedades machistas no es bien visto un hombre débil, lloroso o triste. Por lo general, las emociones como la tristeza, vergüenza o culpa las manifiestan a través de la irritabilidad, el distanciamiento afectivo, el silencio y la evitación. Hay casos en los que la madre en duelo puede sentirse emocionalmente abandonada por su pareja, al no entender el procesamiento del dolor desde otra perspectiva.

Ellos también necesitan apoyo

A consideración de la especialista, es importante reconocer que los padres sienten la pérdida de un hijo tanto como las madres, y que, aunque quizá lo expresen de forma más discreta o incluso no lo manifiesten, también deben ser apoyados, escuchados y sostenidos, pues han recibido un duro golpe y necesitan tiempo para reponerse, comprender lo sucedido y expresarlo.

“De forma errónea se cree que a los padres les duele menos al pasar menos tiempo con el hijo en comparación con la madre, pero esto no es así. No debemos olvidar que como papás le albergaron en su corazón, en su imaginación, en la ilusión, y que su dolor es tan válido como el de la mamá. Su dolor es precisamente que no pudieron hacer más, cargando con la culpa, la frustración y la impotencia”. Por estos motivos, dice, es necesario que cultural y socialmente se les permita sufrir su dolor.

A los papás que se enfrentan a la pérdida de un hijo, González recomienda reconocer sus sentimientos y tener presente que no hay una forma correcta ni incorrecta de vivir el dolor. “Reconócete como padre; tienes derecho a estar triste, dolido, angustiado, enojado, frustrado o agobiado. Ante tu dolor no hay mayor obligación que contigo mismo. En este día del padre, felicítate porque un papá no es el que engendra, es el que ama y eso es en el corazón”, concluye.