$!Día Mundial de la Endometriosis, todo lo que debes saber sobre esta enfermedad

Así son los síntomas

El principal síntoma de la endometriosis es el dolor pélvico, el cual se puede presentar al menstruar, así como en cualquier otro momento del mes. Este dolor puede resultar incapacitante para la mujer, pero es ignorado al considerarse que el dolor al menstruar es normal y uno de los grandes mitos que alejan a las mujeres de un diagnóstico oportuno, dice Paola Paniagua, fundadora de la Asociación Dominicana de Endometriosis (ASOENDO).

"La endometriosis no se trata solo de dolor menstrual o pélvico. Va mucho más allá de una simple molestia o la posibilidad de no concebir. Es una condición que ataca cualquier órgano o sistema del cuerpo humano, comprometiendo la calidad de vida de la mujer que la padece. La mayoría de estos síntomas se manifiestan en cualquier momento de la vida de la paciente, y en ocasiones pasan desapercibidos pues como mujeres se nos acostumbra a vivir o aguantar dolor", dice.

Sin embargo, no es el único signo de alerta para que busques ayuda médica, ya que algunas mujeres no presentan síntomas. He aquí algunos que detalla la Organización Mayo Clinic.

Dismenorrea. El dolor pélvico y los cólicos pueden comenzar antes y continuar durante varios días del período menstrual. También puedes tener dolor en la parte baja de la espalda y en el abdomen.

Dolor al tener relaciones sexuales. El dolor durante las relaciones sexuales o después de estas es común con la endometriosis.

Dolor al defecar o al orinar. Es más probable que tengas estos síntomas durante un período menstrual.

Sangrado excesivo. Puedes tener períodos menstruales abundantes esporádicos o sangrado entre períodos (sangrado intermenstrual).

Esterilidad. Algunas veces, la endometriosis se diagnostica primero en aquellas personas que buscan tratamiento para la infertilidad.

Otros signos y síntomas. Puedes presentar fatiga, diarrea, estreñimiento, hinchazón o náuseas, especialmente durante los períodos menstruales.