$!Día Mundial de la Suegra: siete consejos infalibles para llevarte bien con ella

Por supuesto que eso es solo un mito, ya que muchas nueras llevan una excelente relación con la madre de su pareja en la que prima el respeto y la armonía. Si te estás preguntado cuál es el secreto mágico para lograrlo, la verdad es que no lo hay. No obstante, sí puedes poner en práctica algunos consejos que te ayudarán a ganártela (y quién sabe si hasta convertirte en su nuera favorita). Aprovechamos que hoy, 26 de octubre, es el Día Mundial de la Suegra para compartírtelos.

Cuando decides entablar una relación, aunque a algunas no les agrade mucho la idea, no solo te toca tratar con tu pareja, sino también con toda su familia, y más aún si tus planes con esa persona son a futuro. Uno de los puntos más temidos respecto a esto es el acercamiento con las suegras, y es que por alguna razón siempre nos pintan que lidiar con ellas es casi tema para hacer una película de terror.

1. No trates de competir

Así como no es bueno intentar compararte con la ex, tampoco es válido hacerlo con la madre. Definitivamente la relación que hay entre tu pareja y su progenitora es muy diferente a la que tiene contigo. Las comparaciones son absurdas y solo crean situaciones incómodas para tu pareja que, en caso de encontrarse en una encrucijada, opte por irse del lado de quien le dio la vida y no del tuyo.