Diego Bisonó León: “Hay que estudiar, pero también fajarse duro para emprender”

Preparación + Esfuerzo + Visión + Creatividad, una ecuación que solo puede dar como resultado el éxito. Si además has digerido el emprendedurismo desde el seno de la familia y cuentas con todo su apoyo, el camino para este joven emprendedor no podía ser otro que elegir aventurarse en el increíble camino que es seguir esas ideas que le robaban el sueño. Nunca se vio haciendo otra cosa que desarrollando su propio negocio, y para ello se preparó, investigó, se dejó guiar y eligió un concepto de negocio pionero que acaba de cumplir su primer año. Diego Bisonó León es el vivo ejemplo de que si sabes hacer las cosas, el éxito te alcanzará. Esta es su historia.

¿Qué te hizo interesarte por el mundo del emprendimiento a tan temprana edad?

Esto de los negocios es algo que me apasiona desde temprana edad. A los 6-7 años podría decir que inicié mi primer negocio con una paletera para vender golosinas en las competencias de caballo. En ese entonces mi hermano Andrés participaba de manera activa en ese deporte. Debo resaltar también que he tenido la oportunidad de crecer en un ambiente de negocios y de empresas familiares en los que me he involucrado y participado en mayor o menor medida.

¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional hasta ahora? ¿Qué estabas haciendo antes?

Previo a LOCKD Self-Storage dedicaba la mayor parte de mi tiempo a los estudios y deportes. No solo le dedicaba tiempo a la universidad, me apasiona leer y educarme sobre temas de Política, Finanzas y Mercadeo. Me desempeñé como Trainer en el gimnasio BodyIgnition, donde me formé en el mundo del fitness, lo cual es algo que me apasiona, y con ellos me capacité en este aspecto así como en nutrición con la escuela de Shreded by Science.

¿Cuál fue tu razón principal para emprender y no emplearte?

Creo que todo trabajo que beneficie a la persona y a la sociedad es digno. La idea de emprender es ajena al hecho de emplearme y pertenecer a alguna organización. En lo que a mí respecta, el emprendedurismo va con mi personalidad, me energiza y me compromete.

Explica el concepto de tu negocio en un tweet...

En LOCKD Self-Storage protegemos el valor de las cosas que cuentan para ti. Almacenamos tus pertenencias y/o mercancías como si fueran nuestras, con los más altos estándares de calidad y seguridad”.

Este negocio se enmarca en el ámbito de las Start Up, ¿en qué se diferencia de un emprendimiento normal?

LOCKD Self-Storage realmente está bajo el concepto de Start Up por ser pioneros en el mercado dominicano ofreciendo el servicio de auto-almacenaje bajo los más altos estándares de calidad y seguridad; sin embargo, no es un modelo de negocio nuevo ni inventado por nosotros. Esta sería una diferencia al emprendimiento de iniciar un negocio aunque exista en el mercado.

¿Es para ti el esfuerzo el único ingrediente del éxito en un negocio o debe haber más variables para que este ocurra? ¿Cuáles?

Realmente el esfuerzo es solo un pedacito del “pleito”. Creo que tan importante como el esfuerzo son la disciplina, el equipo, la responsabilidad del día a día, la actitud y la preparación (no solo la preparación académica, me refiero al manejo y conocimiento en detalles de información sobre el negocio).

¿Tienes socios con los que compartes el negocio? Si es así, ¿cómo se dividen el trabajo y la participación?

Mi socia es mi madre por razones estratégicas y su trayectoria en el mundo de los negocios. Desde el inicio ella ha sido un ente colaborador al momento de ensamblar el rompecabezas, es un pilar en el que me apoyo constantemente para guía. Sin embargo, ella no tiene ningún cargo dentro de la empresa. Dicho esto, soy el único que está de manera activa en el día a día como director ejecutivo; además de los colaboradores que se desempeñan conmigo.

¿Qué nicho de mercado viste para abrir este tipo de espacios de almacenaje personalizados para alquilar? ¿Qué necesidad está llenando tu empresa?

La primera acción fue educarme en el tema. Me hice socio de la Asociación de Self Storage de los Estados Unidos. Empecé a hacer contactos con grandes empresas del sector a nivel de América Latina y Estados Unidos. Visité algunas de ellas en Miami, Puerto Rico, Panamá, Perú, entre otras, para vivir la experiencia del negocio de manera directa. Participé en congresos y seminarios de la industria, recibí la visita de ejecutivos del sector en el país. Al mismo tiempo, realicé un estudio de factibilidad en el mercado local para conocer en detalle qué tan efectivo sería el negocio y las necesidades de los potenciales clientes, quienes hoy en día forman parte de nuestra cartera. LOCKD Self-Storage es la solución para almacenamiento de artículos personales, inventario de tiendas, mercancías, mudanzas, etc., en fin, nuestro propósito es brindar un espacio seguro con los mejores estándares de calidad para el cuidado de tus pertenencias.

¿Qué se puede almacenar y qué está prohibido?

LOCKD Self-Storage es un espacio personalizado donde nuestros clientes son los administradores de sus espacios las 24 horas del día, los 365 días del año. Ellos reciben una tarjeta que les permite el acceso a su almacén de manera directa. En nuestro contrato de alquiler queda claro que no permitimos objetos como: armas de fuego, sustancias inflamables, entre otros.

¿Hay límite de tiempo?

El tiempo mínimo de alquiler es un mes, tiempo máximo es ilimitado. Pasa con la mayoría de casos que ingresan y extienden la estadía más tiempo, primero por comodidad, segundo por el buen trato y tercero por los beneficios y seguridad que les ofrecemos, como ellos mismos nos han comentado.

¿Qué tipo de planes ofrecen?

De acuerdo al tamaño del cubículo aplica el precio. En adición, según el tiempo de alquiler ofrecemos un descuento, mientras mayor tiempo, mayor será el descuento aplicado.

¿Cómo has financiado esta idea? ¿Recurriendo a financiamiento público o privado?

En esta primera etapa con fondos privados. Nuestra meta es seguir expandiendo satisfaciendo las necesidades de los clientes.