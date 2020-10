$!Diez consejos (científicos) para criar niños felices

1. ¡Las bromas ayudan!

2. Sé positivo



3. Fomenta la autocompasión



4. Déjalos ir



5. Cuida tu relación

No solo por ti y tu pareja, sino por tus hijos. Se ha comprobado en estudios científicos que un hogar con estrés afecta el sueño de los niños. Y ese estrés en casa puede venir por una relación mala entre los padres. Un niño que no duerme bien, tiene problemas en su desarrollo ya que no aprende bien y no tiene buenas capacidades sociales.