$!Diez lecciones aprendidas de Walt Disney

Lo recordamos por el mundo mágico que inventó, los personajes amados por distintas generaciones de todo el mundo, por su mente innovadora... y sus frases célebres que reflejaban su mentalidad, que aun es estudiada tanto por artistas como por personas de negocio. Los enunciados del empresario, animador, actor de doblaje y productor de cine estadounidense, Walter Elias Disney, muestran que, en ocasiones, menos es más.

1. Algunos lo sueñan, otros lo hacen, algunos hacen ambas cosas.

2. La vida está compuesta de luces y sombras. No podemos ocultar esta realidad a nuestros hijos, pero sí enseñarles que el bien puede triunfar sobre el mal.

3. Si tienes un sueño en tu corazón y de verdad crees en él, corres el riesgo de que se convierta en realidad.

4. Decidí ver cada desierto como la oportunidad de encontrar un oasis, decidí ver cada noche como un misterio a resolver, decidí ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz.

5. Hagas lo que hagas, hazlo bien. Hazlo tan bien que cuando la gente te vea hacerlo, querrán volver y verte hacerlo otra vez, y querrán traer a otros y mostrarles lo bien que haces lo que haces.

6. Eso es lo que hacemos los narradores. Restauramos el orden con la imaginación. Inculcamos esperanza una y otra vez y otra vez.

7. Toda la adversidad que he tenido en mi vida, todos mis problemas y obstáculos, me han fortalecido... Puede que no te des cuenta cuando sucede, pero una patada en los dientes puede ser lo mejor para ti.

9. Todos nuestros sueños pueden hacerse realidad si tenemos el coraje de perseguirlos.

10. Es divertido hacer lo imposible.