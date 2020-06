$!Diomares Musa: “Buscamos conectar con las nuevas generaciones de forma distinta”

Es un hecho: generaciones como la Y (conocida como Milenials) o la Z no solo tienen un gran peso en la toma de decisiones de compra ya van sumando años, algunos han alcanzado su independencia económica, superan la mayoría de edad y van ganando presencia y puntos en influencia de compra; y, en ese sentido, las marcas se las ingenian para generar cambios en su estrategia comercial. Un hecho que no ha pasado desapercibido para Humano Seguros, que posee una cartera joven compuesta por un 68% de titulares Milennials. Con un dato así no quedaba de otra que dejarse inspirar por estas nuevas generaciones con nuevas retadoras estrategias de marketing. Así nace Izi, la nueva propuesta de Humano Seguros para Milenials y la Generación Z, que se adapta a al ritmo y estilo de vida de las generaciones emergentes, y es la primera 100% digital multiramo del mercado asegurador dominicano. Una nueva línea de productos al alcance de un clic con la que tiene mucho ver Diomares Musa, VP de Mercadeo y Desarrollo Corporativo de Humano.

¿Qué está pasando con la relación entre las compañías de seguros y las nuevas generaciones?

El gran reto de la industria aseguradora, de cara a las generaciones emergentes, es ofrecer propuestas que les hagan sentido, que conecten con su realidad y que sean soluciones genuinas a sus necesidades. Estas propuestas deben hablar en su idioma a través de productos flexibles, sencillos y de fácil adquisición en sus medios naturales, o sea 100% digital.

Este proyecto ha sido un reto emocionante que nos ha movido a conocer más a fondo a las nuevas generaciones y ha sido una experiencia transversal en la empresa que nos ha movido a innovar y enfocar nuestros esfuerzos en el mundo con propuestas de valor y de servicios que puedan proteger aquellas cosas que más les importa mientras evolucionamos y nos adaptamos a los cambios de este tiempo.

Según sus estudios, ¿está en el ADN de estas nuevas generaciones tener seguro?

El aseguramiento no forma parte de las necesidades básicas de estas generaciones, pero de una forma u otra, siempre que las propuestas respondan a las necesidades puntuales que tienen los jóvenes, se puede conectar con ellos y generar esa necesidad. ¿Cómo? Pues teniendo productos que aseguren lo que más les importe, que no sean complejos en el proceso de adquisición o de servicio, que tengan la capacidad de adquirirlos en un entorno digital, pero que sobre todo puedan adecuar lo que compren a sus necesidades específicas, por el tiempo que lo requieran y como lo necesiten.

En Humano hablan de una plataforma Izi, ¿puedes explicar mejor qué es esto?

Izi nace del deseo de Humano de conectar con esta generación, con su mundo, sus intereses y hacerlo de una forma distinta.. una forma Izi, adaptándonos a su estilo de vida y donde sea él quien decida cómo combinar sus planes para una solución única, sin muchos requisitos y 100% digital. Además, la experiencia Izi puede ser vivida a través de la App Humano, desde la compra, emisión de documentos y transacciones, hasta su carnet o marbete digital, todo al alcance de un clic.

Estas generaciones suelen encontrar el mundo tradicional de los seguros y sus productos poco atractivo, ¿cómo se está acercando y comunicando Humano con ellos?

Esta generación creció junto a la caída de los estereotipos por lo que se cuestiona lo tradicional. Por ende, las propuestas de valor que diseñamos para este segmento giran en torno a las siguientes claves: Flexibilidad, Emprendedurismo y Empoderamiento, Búsqueda de diferenciación, Aventura, Simplicidad y Aporte a la sociedad. Como los antecede una generación que los inspira a hacer las cosas de otra manera, quieren sentir que su aseguramiento también es distinto, especial y a la medida de sus necesidades y así nos inspiramos para construir soluciones que sean atractivas a sus necesidades.

Al ser nativos digitales, ¿qué facilidades les están dando en este aspecto?

Estamos ofreciendo con Izi la primera experiencia de compra multiramo 100% online, solo para venta digital e individual, que adicional a permitir la compra de productos de múltiples ramos en una única transacción integra beneficios de valor agregado con la compra y opción de realizar donativos vía Humano de Corazón.

Los productos son muy específicos, basados en vivencias y experiencias, sobre todo: viajes, tecnología, vehículos, bienestar y seguridad, ¿qué van a encontrar en cada uno de ellos?

Izi cuenta con 5 modalidades de planes que ofrecen soluciones de protección:

-Izi Wellness: Enfocado en salud y bienestar con coberturas de nutrición, psicología y acompañamiento en el inicio de un estilo de vida saludable.

-Izi Tech: Para cubrir tus dispositivos electrónicos recién adquiridos como: tabletas, laptops, móviles y smartwatch, ante desperfectos de software, roturas de pantalla entre otros.

-Izi Safe: cobertura de accidentes para emprendedores, amantes del turismo interno, corredores, ciclistas, etc.

-Izi Travel: Para cubrir emergencias en viajes al exterior.

-Izi Auto: Plan de auto básico con valores agregados.