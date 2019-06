$!Disfruta de tus vacaciones sin arruinarte

3. Paso a paso. Compra los tickets aéreos y reserva el alojamiento con tiempo y a tu ritmo, es decir no des el golpe junto.

Conocer el mundo a través de los viajes es uno de los deseos de muchas personas, dice María Isabel Contreras, mejor conocida como @mochileraporelmundo. Sin embargo, no siempre es tan fácil y reconoce, coincidiendo con el parecer de Joan Wallace de @Nicetumeetyou, que la planificación es lo más importante para evitar frustraciones al regreso y la estabilidad de la vida cotidiana. Estos son sus consejos para que nutras tus ojos y corazón de esas experiencias sin importar la delimitación y con un final financiero placentero.



4. Saca un seguro de viaje. No es lo mismo que te pase algo teniéndolo. Aunque no te parezca es esencial para no morir en el intento financieramente.

5. Asígnate un monto por día. No es que te dejes de dar gustitos, pero sé consciente del dinero del que dispones. La idea es irte de viaje, pero hay que evitar llegar sin un peso para resolver tu día a día.

6. Investiga sobre el destino al que piensas ir. Cuando tienes una idea de por donde anda ese aspecto en el destino al que vas, todo fluye mejor.

.