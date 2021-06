$!Donar sangre es regalar vida; conoce los mitos y verdades al respecto

No significa hacerlo de manera descontrolada, si eres donante debes saber que además de cumplir todos los requisitos, debes hacer la acción en no menos de 56 días.

La idea de que las mujeres no pueden donar es falso, dice la hematóloga, explica la doctora, mientras abunda que la mayoría de las mujeres sanas que menstrúan pierden menos de 40-50 ml de sangre en cada período y, por lo tanto, el promedio de pérdida anual no excede los 650 ml. No hay razón para diferir a mujeres que están menstruando cuando asisten a donar sangre, a menos que indiquen que no se sienten bien. Las mujeres que relatan una excesiva pérdida menstrual y presentan niveles bajos de hemoglobina deben ser referidas para su evaluación clínica.

Las embarazadas no deben donar sangre debido a su requerimiento incrementado de nutrientes, especialmente hierro, durante la gestación. Además, es necesario evitar sobrecargas funcionales al sistema circulatorio materno-fetal. Después del parto, las madres deben evitar donar sangre, no sólo para reponer sus reservas de hierro sino para promover una lactancia exitosa; por tanto las lactantes no pueden ser consideradas donantes de precidado líquido.

La sangre que extraen en la donación la recupero ingiriendo agua: ¡Nooo!

Por algo reza el dicho que la sangre pesa más que el agua, no es lo mismo y la especialista médica lo confirma. “La sangre solo se recupera con sangre, y una vez se extrae una cantidad de este fluido de un individuo sano existen las condiciones fisiológicas para la recuperación, el sistema sanguíneo posee los mecanismos idóneos para la compensación exitosa. Quizás sea una interrogante frecuente, dado que existe confusión respecto a la ingesta de alimentos entorno a la donación; y es que no debe pedirse a los donantes que ayunen con el propósito de donar sangre”. La recomendación de que se consuma alrededor de 16 onzas de agua el día de la donación es para reducir el porcentaje de reacciones adversas a la donación.

Los homosexuales deben tener abstinencia sexual de al menos 10 meses previo a la donación de sangre: ¡Sí y no!