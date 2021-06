$!¿Dónde hacer el amor cuando hace mucho calor?

No importa si llueve, si está nublado, si hay viento... en República Dominicana siempre hace calor y aunque el sudor no sea tan agradable para muchos en la intimidad, esta no es una excusa para dejar de hacer el amor.

Las altas temperaturas que caracterizan esta temporada puede motivarnos a embarcarnos en nuevas aventuras y experimentar cosas distintas en la sexualidad y, aunque para muchos el contacto corporal se hace más que incómodo, el calor también puede impulsar tu libido, así que te proponemos algunas opciones para que cambies de táctica y desafíes al verano.