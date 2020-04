$!¿Dónde quisieras viajar después de la cuarentena?

Aunque es difícil todavía imaginar cómo será viajar cuando finalmente se acabe toda esta crisis provocada por el coronavirus, el tiempo pasa y la meta está cada vez más cerca. Así que preguntamos a influencers, artistas y celebridades dominicanas cuál será ese primer destino al que viajarán después del confinamiento El denominador común se repite: lugares con un factor emocional y familiar ante todo. Si buscas inspiración para elegir futuros destinos, estas son sus propuestas.



“Sueño con que llegue ese primer día después de toda la crisis. Extraño más que todo los abrazos y el contacto con mis seres queridos. Si pensara en el primer lugar que iría después de superar esta crisis de salud y social que vivimos, te diría que primero iría donde mis familiares y los abrazaría sin tiempo y luego saldría para Samaná, mi hermosa Samaná. Extraño la libertad que me da estar frente al mar, con los pies en la arena y el sonido de las olas. Ese lugar siempre me devuelve lo que pierdo en medio de todos los compromisos que no me permiten parar. Mi mejor analgésico. El mar, Samaná”.

Karina Larrauri, psicóloga, comunicadora y actriz





"Tengo un listado enorme de lugares que quiero visitar y conocer pero, definitivamente, cuando todo esto acabe me gustaría ir a la Florida, Tampa y Miami, donde tengo a mis hermanos y familiares que quiero mucho, y con los que en estos momentos hemos estado unidos a través de la tecnología, y me ha hecho valorar más el sentido de estar cerca y compartir con ellos, reírnos, y hacer todo lo que generalmente hacemos cuando nos juntamos sin el temor de ¿nos volveremos a ver? Eso es lo que más me gustaría hacer”.

Anier Barros, comunicadora y productora





"Cuando la vida vuelva a la normalidad el primer lugar lejano que mi familia quiere visitar es la ciudad de Negreira, en Galicia, España. Conocer el pueblo natal de mi suegro Ovidio Tomé, que nuestros hijos compartan con sus familiares, sientan sus culturas y costumbres, y prueben la auténtica gastronomía gallega son deseos que Raquel y yo hemos tenido pendiente desde hace años, pero ya no lo vamos a retrasar más, porque la vida es solo un instante y cada experiencia que acumulemos es invaluable. Por supuesto, luego haremos lo mismo en Japón. ¡De Constanza para el mundo!".

Mite Nishio, consultor digital





"Quiero volver a Europa y redescubrir este continente. Siento que nos debemos mucho más encuentros, sobre todo con España, que fue un país donde me sentí bienvenida, pero también me encantaría viajar a países de Suramérica, como Colombia, Argentina y Brasil. Un país con el que tengo una relación muy especial es Puerto Rico y quiero volver pronto".

Julietta Rodríguez, actriz





“Quisiera ir a Ecobatey - Hospedería AlmaZen. Me fascina este eco-rincón de nuestro país, donde se puede estar en contacto con la naturaleza y completamente desconectado de la tecnología. Un verdadero eco-lugar donde se cosecha en el huerto orgánico lo que se va a comer, se toma agua pura de manantial, no hay electricidad ni señal de internet, las luces de la cocina son de una pequeña hidroeléctrica y paneles solares. Los baños son baños secos donde los residuos se convierten en abono y así... Mi familia es sumamente feliz cada vez que vamos, tostando el café para colar, comiendo pan recién hecho, recogiendo huevos de las gallinas... Y todo esto rodeados de las bellas montañas de Rancho Arriba”.

Paola Tineo, apasionada de la vida ecoamigable





"Luego de esta cuarentena, que han sido días de mucha instrospección para mí, he analizado mucho qué es lo más importante para mí, qué quiero, cuáles son mis prioridades, y me he dado cuenta de que no hay lugar donde yo quisiera estar más que donde esté mi familia, no me importa dónde. Siempre he querido viajar mucho por el mundo, y obviamente me encantaría hacerlo, pero reafirmo nueva vez que con quiero estar es con familia, mi hijo, mi esposo, mi hermana y su familia, mi mamá, mis abuelos, mi papá... definitivamente después de esto lo que quisiera es estar más tiempo con ellos".

Techy Fatule, artista





¿Dónde quiero ir cuando esto termine? Cada vez que lo pienso me viene a la mente: Samaná. No sé exactamente a qué lugar de todos los enclaves paradisíacos que tiene la bahía, posiblemente a uno que no conozca. El mar siempre ha tenido un efecto energizante y a la vez de relajación para mí. En estos últimos días que, como la mayoría de los mortales, he sentido angustia, un nudo en la garganta, he estado irritable y sentido dudas y temores, suelo visualizarme en una playa, gritando a todo pulmón y recargándome de buena vibra. La Bahía de Samaná tiene una magia especial. Esa mezcla de tonalidades azules y verdes es insuperable. Siento que me espera y estoy deseando de todo corazón ir desde que se pueda”.

Onysela Valdez, periodista de viajes





“Yo tenía planeado en Semana Santa (cumplo años el 14 de abril) ir a ver Guns N' Roses y de paso quedarme por Punta Cana y pasarla bien, pero nada, todo se fue a pique y es entendible por qué. Ahora mismo, lo más importante es cuidarnos, cuidar a los demás y ni siquiera pensar en lo que se canceló, en lo que se perdió ni en lo que no se va a hacer, sino pensar en que estemos bien, después pensamos en todo lo demás. No tengo ningún tipo de planes, yo creo que lo que está pasando es simplemente para que nosotros aprendamos a vivir en el aquí y ahora. No sé qué vaya hacer, pero de que voy a estar diferente cuando termine esta cuarentena, sí. Voy a estar diferente porque he aprendido mucho de esta situación, pero no tengo absolutamente ningún plan”.

Josué Guerrero, actor





"Cuando pase todo esto me encantaría poder irme a la playa a disfrutar en libertad de las maravillosas playas de República Dominicana. Me iría directa a Bayahíbe, Punta cana y Cabrera, que son los lugares que más frecuento, para disfrutar a plenitud y con toda la familia, a la cual he extrañado mucho porque somos muy unidos".

Inés Páez, chef (Tita)





"Yo ya quiero tener la libertad, como siempre solía hacer, de mis escapadas a mi hermosa y especial Zona Colonial de Santo Domingo. Caminar por sus calles, escuchar los múltiples idiomas de tantos extranjeros. Pararme a tomar un café, una cerveza o una copa de vino. Llenarme de vida en sus callejones y disfrutar de las sonrisas y amabilidad de nuestra gente. Y descubrir más inspiración en cada uno de sus rincones...".

José Jhan, diseñador de moda





"Yo iría a Bahía de las Águilas porque fue el último lugar que viajamos al interior por mi cumpleaños. Disfrutamos tanto de la naturaleza “cruda” sin tecnología y desconectados y no sabíamos que era la última vez que íbamos a estar por última vez (antes de la cuarentena) en un lugar tan maravilloso como este. Por eso debemos atesorar cada momento y vivirlo al máximo".

Helen Blandino, bloguera